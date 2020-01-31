ورق كرنب وقشر برتقال.. شاهد| صينيون يرتدون أشياءً غريبة للنجاة من كورونا.. صور

يشتد البلاء على الصينيين بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا، فمع زيادة الطلب على الأقنعة الواقية (الماسكات) في الصين أصبح الحصول عليها ليس بالأمر اليسير لقلة توافرها.





قام المواطنون الصينيون اليائسون غير القادرين على شراء أقنعة الوجه بنشر قشور الفاكهة وخوذات الزجاجة البلاستيكية للحماية من فيروس كورونا القاتل.





تعمل الشركات على العمل الإضافي لتزويد المواطنين بأقنعة واقية وسط ارتفاع الطلب حيث ارتفعت حالات الإصابة بالفيروس القاتل الذي يشبه الانفلونزا إلى ما يقرب من 8200 اليوم.





ولكن يبدو الناس قد وجدوا حلًا، فقد نصح الخبراء بفوائد الخضروات والفواكه في التصدي لفيروس كورونا ونصحوا بتناولها بكثرة، لكنهم لم يقولوا "ارتدوها"





انتشرت صور كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي لمواطنين صينيين يرتدون قشر اليوسفي، والجريب فروت كأقنعة، بالإضافة إلى قطع الزجاجات البلاستيكية وارتدائها على شكل ماسك.





بينما سخر آخرون من الأزمة الصحية ببدائل غريبة، من ضمنها ارتداء أوراق الخس والكرنب على وجوههم، بالإضافة إلى استخدام الملابس الداخلية للنساء كأقنعة.





يأتي هذا في الوقت الذي حذر فيه مسؤولو الصحة الصينيون الأشخاص بتجنب إعادة استخدام أقنعتهم الواقية بعد ظهور مقاطع فيديو لأشخاص يغلون أقنعتهم الجراحية ويعلقونها حتى تجف.