بعد انتشار فيروس كورونا.. تعرف على أبرز السلع المستوردة من الصين

تستورد مصر من الصين العديد من السلع والمنتجات الغير غذائية والتي يأتي على رأسها المنتجات البترولية ومواد أولية من الحديد والصلب بجانب السيارات وأدوية ومستحضرات صيدلية.





وتتصدرت الصين وفقا لتقرير جهاز التعبئة والإحصاء التى حصلت "صدى البلد" على نسخة منه قائمة أكبر 5 دول صدرت إلي مصر خلال شهر أكتوبر والفترة من "يناير/أكتوبر" عام 2019، مقارنة بعام 2018 بواقع 798 مليون دولار، مقابل مليار و252 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بفارق تراجع بلغ نحو 453 مليون دولار.





وكانت أبرز الواردات من الصين هي الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها، والمراجل والآلات.





وأوضحت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض قيمة الواردات من الصين بنسبة 16.1٪ وبلغت 5.34 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2019 مقابل 6.36 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.





ويرجع ذلك الانخفاض وفقا لمؤشرات التجارة الخارجية إلى تراجع واردات بعض السلع وأهمها:منتجات البترول بنسبة 20.8 ٪ ,مواد اولية من حديد أو صلب بنسبه 45.2 ٪،سيارات ركوب بنسبة27.9 %, أدوية ومحضرات صيدليه بنسبه 12.7 %).





بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر نوفمبر 2019 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها : (بترول خام بنسبة 56.1 ٪، قمح بنسبـة 5.0 ٪ ، فول صويا بنسبة148.0٪، ذرة بنسبة 43.8 ٪)