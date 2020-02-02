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إقلاع 10 رحلات بالون بالأقصر تقل على متنها 200 سائح

الأحد 02/فبراير/2020 - 09:56 ص
صدى البلد
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شمس يونس
حلقت في سماء الأقصر، اليوم، الأحد، 10 رحلات بالون سياحي تقل على متنها 200 سائح من دول أوروبا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وجنسيات أخرى.

وجرى الإقلاع بمدينة القرنة غرب الأقصر تحت إشراف أمنى مشدد ومرافقة سيارة الإسعاف والإطفاء وقوة أمنية لتأمينها تحسبا للطوارئ.

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وقبل أن تبدأ الرحلة يتم تجهيز البالون أمام السائح من فرد المنطاد على الأرض ثم نفخ الهواء البارد بداخله ثم الهواء الساخن، ويصعد السائح إلى المنطاد وتقلع الرحلة التى تستغرق من 35 دقيقة الى 45 دقيقة على حسب الظروف الجوية بالاتصال مع برج المراقبة الجوية بالمطار وهناك أيضا وحدة متكاملة بالاتصال موجودة داخل مطار البالون.
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