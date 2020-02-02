إقلاع 10 رحلات بالون بالأقصر تقل على متنها 200 سائح

حلقت في سماء الأقصر، اليوم، الأحد، 10 رحلات بالون سياحي تقل على متنها 200 سائح من دول أوروبا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وجنسيات أخرى.



وجرى الإقلاع بمدينة القرنة غرب الأقصر تحت إشراف أمنى مشدد ومرافقة سيارة الإسعاف والإطفاء وقوة أمنية لتأمينها تحسبا للطوارئ.





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