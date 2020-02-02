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حوادث

فضيحة مربي الأجيال.. ضبط مدرس يوزع المخدرات بالأقصر.. والنيابة تقرر حبسه

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:05 ص
كلبش
كلبش
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شمس يونس
قف للمعلم وفيه التبجيلا.. كاد المعلم أن يكون رسولا" ، أبيات شعرية تمجد هذا الشخص الذي بيديه تقدّم أمه بأكملها، ولكن على غير العادة تحول مدرس من مهنته الشريفة كمُربٍ للأجيال وحمل السلاح وأصبح تاجرًا للمخدرات يزرع البانجو في أرضه بالأقصر.
 
تعود وقائع القصة كما يرويها مصدر أمنى أن معلم أجيال "م . ر" مدرس بإحدى مدارس التعليم الابتدائي بمركز اسنا جنوب الاقصر مقيم بقرية القرايا دائم المشاكل فى قريته ودائم التردد على قسم الشرطة بسبب حمله للسلاح الناري أو أعمال الشغب التى يقوم بها وهذا السلوك الذى يتنافي مع مهنته الجليل لتربية النشء تربية حسنة.

وأضاف المصدر أن مركز شرطة إسنا وردت اليه معلومات عن قيام هذا المعلم بزراعة المواد المخدرة "نبات البانجو" بقطعة أرض ملكه بجوار محطة مياه الشيخ مسكين وسط زراعات الفول الأخضر .

وعلى الفور تم استخراج إذن النيابة العامة وقامت حملة وحدة مباحث شرطة إسنا بقيادة العقيد محمد الطيب رئيس فرع البحث الجنائي بإسنا وأرمنت وتمكنوا من ضبط قطعة الأرض على مساحة 4 قراريط وبها 420 شجرة بانجو وفر المتهم هاربًا وتحرر محضر بذلك .

وبالأمس تمكنت الشرطة من ضبط المتهم وبحوزته سلاح فرد روسي وبه 8 طلقات وتم عرضه على النيابة والتى أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.
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