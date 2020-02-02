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اقتصاد

لاستكمال بيانات بطاقات التموين.. طريقة تسجيل رقم موبايلك على موقع دعم مصر

الأحد 02/فبراير/2020 - 04:02 م
صدى البلد
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محمد صبيح
تهيب وزارة التموين في بيان اليوم الأحد بالسادة المواطنين أصحاب البطاقات التموينية والتي يظهر لهم عبارة " برجاء تسجيل رقم الموبايل " على بون الصرف، الدخول على موقع دعم مصر.

https://www.tamwin.com.eg

ويتم الضغط على خانة "سجل موبايلك" على أن يكون الرقم لصاحب البطاقة أو لأحد المستفيدين ومسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول، ويتم إدخال الرقم القومي، ورقم البطاقة التموينية، ثم إدخال رقم التليفون المحمول، والضغط على كلمة حفظ رقم المحمول.

يأتي ذلك في إطار في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على استكمال قواعد بيانات المستفيدين من المنظومة التموينية.
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