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محافظات

الأورمان تدعم زواج 29 فتاة يتيمية في كفر الشيخ

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:56 ص
صدى البلد
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محمود زيدان
أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، اليوم، استكمال الجمعية لدعم زواج الفتيات اليتيمات، مشيرًا إلى دعم زواج 29 فتاة يتيمة مقبلة على الزواج بالقرى الأكثر احتياجًا بجميع مراكز المحافظة.

وقال شعبان، إن دعم زواج الفتيات اليتيمات يهدف إلى ادخال الفرحة والسرور عليهم وعلى أسرهن بإتمام زفافهن وتسلميهن مبالغ مادية وهدايا عينية وذلك لدعمهن واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية.

وأوضح شعبان أن المشروع الخيرى الإنساني لدعم زواج الفتيات اليتيمات بدأت الأورمان في تنفيذه منذ سنوات في محافظة كفر الشيخ و نجحت حتى الآن في دعم إتمام زفاف الآلاف من الفتيات اليتيمات غير القادرات وتنظيم حفلات للزفاف الجماعي في مراكز المحافظة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة.

واختتم، تصريحاته، قائلًا، إن الأورمان دعمت منذ بداية العمل في محافظة كفر الشيخ زواج عدد 916 فتاة يتيمة، وأن دعم زواج الفتيات اليتيمات بدأت الأورمان في تنفيذه منذ سنوات ويأتي في إطار خطط الجمعية لدعم شرائح الأيتام بشكل عام وتقديم مساعدات مادية خيرية من شأنها دعم متلقى المساعدة في بناء حياة جديدة.

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