AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

5 سنوات شرط الترشح للجمعيات العمومية و7 لمجلس إدارة المؤسسات الصحفية

الإثنين 03/فبراير/2020 - 04:27 م
الهيئة الوطنية للصحافة
الهيئة الوطنية للصحافة
Advertisements

أكدت الهيئة الوطنية للصحافة أن الفقرة (4) من المادة 35 من قانون رقم 179 لسنة 2018 تنص على: يشترط في العضو المنتخب بالجمعيات العمومية أن يكون قد أمضى خمس سنوات عمل متصلة بالمؤسسة الصحفية.

والفقرة (3) مادة (39) من نفس القانون تنص على: يشترط للترشح لعضوية مجلس الإدارة مضى سبع سنوات متصلة من تاريخ التعيين في المؤسسة.

وعقد اجتماع مشترك مساء السبت الماضي بين الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة كرم جبر ومجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان لدراسة أوضاع الصحافة القومية وخطط تطويرها المستقبلية في ضوء خطة التطوير المتكاملة التي وضعتها الهيئة وتم عرضها خلال الاجتماع الأخير مع رئيس مجلس الوزراء.

وفي بداية الاجتماع قدم كرم جبر رئيس الهيئة عرضًا لخطة تطوير المؤسسات الصحفية القومية مركزًا على جوانبها المتعلقة بالتحول الرقمي والتدريب وتطوير المحتوى وخطة استغلال أصول المؤسسات الصحفية القومية في مشروعات استثمارية توظف عائداتها لتنمية موارد المؤسسات.

أكدت المناقشات التي شارك فيها نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة وعدد من أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة على النقاط التالية:

- أهمية الحوار الدائم بين الهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الصحفيين في ضوء خطط تطوير المهنة وترقية أوضاع الصحفيين والمؤسسات الصحفية.

- دراسة ملفات الزملاء المتدربين والعاملين بعد سن المعاش بعقود بالمؤسسات الصحفية وذلك بحصر أعدادهم وتخصصاتهم ومؤهلاتهم وطبيعة عملهم وحالاتهم ومدى حاجة العمل لهم، وذلك للوصول إلى خطة معلنة محددة زمنيًا للتعامل مع هذا الملف، والحفاظ على حقوقهم.

- مخاطبة وزير التنمية المحلية بشأن دعم المحليات للتجهيزات والمساحات الإعلانية المخصصة للمؤسسات الصحفية نظرًا لأهميتها في دعم موارد المؤسسات.

- التعاون بين الهيئة والنقابة في عقد دورات تدريبية مشتركة وندوات لتطوير المحتوى الصحفي كمدخل أساسي لجذب القراء وعودة الثقة والمصداقية وتجنب التكرار وعدم التميز، مع الحرص على تحقيق التعددية والتنوع في المحتوى المقدم وتعبيره عن كافة الآراء والتوجهات.

- دعم خطط استغلال أصول المؤسسات الصحفية القومية "غير المستغلة" في مشروعات استثمارية تخصص عائداتها لتنمية موارد المؤسسات وتطويرها، على أن يتم إقرار أي عملية استغلال أو بيع للأصول من خلال مجالس إدارات المؤسسات الصحفية وجمعياتها العمومية وبموافقة الهيئة.

- وضع خطة متكاملة لتنمية الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية مشتركة بين نقابة الصحفيين والهيئة الوطنية للصحافة تقوم على تطوير إمكانيات ومهارات شباب الصحفيين ومهنة الصحافة لخدمة مؤسساتهم في ضوء الثورة الرقمية.

- التأكيد على أن حرية الصحافة وتطوير المحتوى الصحفي للتعبير عن اهتمامات وهموم المواطن المصري، هو أول طريق تطوير الصحافة والحفاظ على الدولة المصرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عقب اجتماع مجلس الوزراء بالصحفيين.. ارتباك في المؤسسات الصحفية القومية لدراسة مصير موقف غير المعنيين وتوجيهات التطوير

كرم جبر: إيقاف التعيينات بالصحف القومية إجراء مؤقت

تحركات موسعة للبدء فى دراسة جميع توجيهات رئيس مجلس الوزراء لتطوير الصحافة القومية.. مجلس الصحفيين يناقش ملف الصحف خلال اجتماع الخميس

يوم ساخن بنقابة الصحفيين.. غدا مناقشة ملف تطوير الصحف القومية وملفات وشكاوى الأعضاء وأزمة جريدتي التحرير والصباح

تأجيل اجتماع مجلس نقابة الصحفيين للأسبوع المقبل

«الوطنية للصحافة» و«النقابة» تناقش أزمة التعيين بالمؤسسات القومية..صور

ترشيحاتنا

الهلال السوداني يشكو رضوان جيد للكاف ويوضح: غير مسئولين عن الشغب

في مصر مش أوروبا .. 25 صورة ستدهشك لـ كباري مصر الجديدة

بشرى لأصحاب المعاشات فى شهر يونيو

في 20 صورة.. شاهد ماذا تفعل الحكومة بميدان التحرير

عائد إيجابي.. خبير يكشف تأثير تراجع سعر النفط على مصر

القبض على تركي اعتدى على عائلة سعودية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس محتشمة.. زوجة تامر حسني تبهر الجمهور

ليه الجزر بيقوي النظر... اعرف الاجابة

بملابس سوداء وشعر كيرلى.. هنا الزاهد تخطف الأنظار