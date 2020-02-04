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مرأة

حيلة يومية تخلصك من مشاكل الهضم وتحمى قلبك للأبد

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:01 ص
قلب
قلب
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لمياء الياسين

يغفل الكثير أهمية ممارسة التمرينات اليومية لكن فى المقابل  يمكن  لتمرين بسيط أن يساعدك في التخلص من التعب وتحسين الحالة المزاجية بشكل كبير في 20 دقيقة فقط في اليوم.

وفقا لموقع  Bright Side  يساعد  رفع ساقيك بشكل صحيح لمدة 20 دقيقة  واختيار وضع مريح بالقرب من الحائط وو ضع وسادة أو بكرة ناعمة أسفل ظهرك السفلي.مع رفع ساقيك مدها على طول الجدار على التخلص من التعب وتحسين الحالة المزاجية. 

يجب الاسترخاء على يديك على جانبي جسمك والبقاء في هذا الشكل لمدة 15-20 دقيقة.

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إليك أبرز فوائد ممارسة تلك التمرين 


1. الشعور بالثقل في ساقيك سوف يختفي

يرتبط الشعور بالتورم والثقل في الساقين بضعف الدورة الدموية. من بين أسباب أخرى ، قد يكون سبب هذا هو خلل في القلب أو الكلى ، أو زيادة الوزن ، أو اتباع نظام غذائي غير صحي. بالتأكيد ، تحتاج إلى تحديد سبب التورم وعلاجه. لكن هذا التمرين قد يصبح إضافة جيدة جدًا للعلاج الرئيسي لأن رفع الساقين يساهم في تحسن الدورة الدموية.


2. قلة الشعور بالتعب عند ارتداء الكعب العالي


غالبًا ما تشعر النساء بالتعب عند ارتداء الكعب العالي بسبب توزيع وزن الجسم الضعيف الذي يسببه. بعد يوم طويلسيكون من الرائع رفع ساقيك لفترة من الوقت. عندما تصل إلى المنزل ، خلع حذائك ، ارفع ساقيك ، واسترخ.

الشيء هو ، ساقينا تتعب حقا بحلول نهاية اليوم. يجب أن تعطيه بعض الراحة عن طريق  تغيير وضع جسمك وتحسين القناة الوريدية. بالإضافة إلى هذا التمرين ، يمكنك أيضًا تدليك الساقين قليلًا والاستحمام الدافئ.


3. الهضم  سوف يتحسن.

التغييرات التي يمكن أن تحدث لجسمك إذا قمت برفع ساقيك لمدة 20 دقيقة يوميًا

 رفع ساقيك  يحسن عمل معدتك .  في الوقت نفسه ، زيادة الدورة الدموية يحسن عمل الجهاز الهضمي. إذا كنت تقوم بهذا التمرين بانتظام ، فسيتم امتصاص معظم العناصر الغذائية التي تستهلكها بسرعة.


4. أكثر إسترخاء 

سوف تتنفسين بشكل أفضل عندما  تحصل أنسجة الجسم على المزيد من الأكسجين وتحسن الدورة الدموية  ويقلل من توتر العضلات حول العنق والمعدة.

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