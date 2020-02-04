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مرأة

مع دخول المدارس.. كيف تحمي الطفل من الإصابة بـ فيروس كورونا

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 06:45 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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لمياء الياسين
مع اقتراب المدارس؛ زادت مخاوف الكثير من الامهات من إمكانية إصابة أطفالهن بفيروس كورونا فى ظل تزايد الضحايا فى العديد من بلدان العالم.

وتتساءل الكثير من الأمهات عن الخطوات التى يجب اتخاذها لتحمى أطفالها، وفقا لموقع "parenting.nytimes".

ولا يزال الخبراء غير واضحين بشأن كيفية انتقال الفيروس كورونا ، لكن في هذه المرحلة ، يجب أن تتخذ كل أم نفس الخطوات  لحماية طفلها من نزلات البرد أو الأنفلونزا


حيل لتحمى طفلك من فيروس كورونا

كما قال الدكتور ميسنر يجب تشجيع الأطفال على غسل أيديهم بشكل متكرر وشامل بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل (يمكن لمطهرات الأيدي التي تعمل بالكحول العمل بشكل جيد لكنها ليست فعالة بشكل عام مثل الصابون والماء). 

وأضاف الدكتور ميسنر: يجب غسل الأيدي "قبل أن يأكل الأطفال ، وبعد استخدام الحمام ، أو الخروج من المنزل، أو لمس شيء مثل القمامة".

إذا رأت شخصًا يسعل أو يعطس؛ فيجب توجيه الطفل بعيدًا عنهم قدر الإمكان.

وأوضح الدكتور ميسنر، قائلًا: "نعتقد أن إفرازات الجهاز التنفسي الناتجة عن الفيروسات لا يمكنها الانتقال أكثر من ستة أقدام".

ولفت إلى أنه يجب التأكد من حصول جميع الأشخاص في المنزل على لقاح الأنفلونزا.
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