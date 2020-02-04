مصر تتقدم 6 مراكز في مؤشر مرونة العمل العالمي 2020

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف حول تقدم مصر 6 مراكز في مؤشر مرونة العمل العالمي 2020.





وأوضح الانفوجراف أن مصر من ضمن أعلى 5 دول عالميا في القدرة على تحسين السياسات لتعزيز مرونة السوق، كما أن مصر من أعلى 5 أنظمة لتحسين التعليم والتوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.





وأشار الانفوجراف إلى أن مصر تتمتع باقتصاد متنوع ومستوى عالي من المساواة في الدخل وكذلك انخفاض اعتمادها على الموارد الطبيعية.





وقال مركز المعلومات أن مصر عاودت تقدمها في المؤشرات الدولية، حيث قفزت 6 مراكز في مؤشر مرونة العمل العالمي 2020، والذي يسلط الضوء على جهود الدول في تطوير سوق العمل المرن لبناء أسواق مستدامة تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطن على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.





ونجحت مصر في رفع ترتيبها متقدمة 18 مركزًا في محور السياسات، فيما قفزت 40 مركزًا في مجال ريادة الأعمال بفضل الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة التعليم والتوظيف.