استعادة 140 فدانا و2356 م2 من أراضي أملاك الدولة بمركز ومدينة قنا

قال اللواء أشرف الداودي- محافظ قنا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا شنت بحملة مكبرة لإزالة التعديات علي أراضى أملاك الدولة، بالتنسيق مع مديرية أمن قنا، أسفرت عن استعادة 140 فدان و2356م2 من اراضي املاك الدولة .





وأوضح محافظ قنا، أن الحملة نجحت في إزالة 7 حالات تعدي بالزراعة علي اراضي املاك الدولة بمساحة 140 فدان وازالة 11 حالة تعدى بالمباني بمساحة 2356 متر مربع ، وذلك في اطار تنفيذ الموجه الخامسة عشر لإزالة التعديات علي أراضى أملاك الدولة واسترداد حق الشعب بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

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وأكد استمرار أعمال الموجة ١٥ لإزالة كافة التعديات على أراضي املاك الدولة التي لم يتقدم واضعوا اليد عليها بأي طلبات تقنين ومازالوا متعديين علي أراضي الدولة وغير راغبون في تنفيذ القانون وكذلك الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تُثبت جديتها ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة.





وأضاف المحافظ: كما تستهدف موجة الإزالة من لم يستكمل الأوراق المطلوبة و الحالات التي أقرّت لجان التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط، بالإضافة إلي حالات التعدي علي أراضي المنفعة العامة.



