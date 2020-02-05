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أخبار العالم

بعد تمزيق خطاب ترامب.. رواد تويتر ينقلبون على نانسي بيلوسي

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 03:57 م
نانسي بيلوسي تمزق
نانسي بيلوسي تمزق خطاب ترامب
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شيماء مصطفى
تلقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، انتقادات عديدة، عقب تمزيق نسختها المطبوعة من خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الرئيس دونالد ترامب فجر اليوم الأربعاء، أمام عدسات الكاميرات.

وجاء ذلك التصرف ردًا على رفض ترامب مصافحتها، عندما كان يستعد لاتخاذ مكانه لإلقاء الخطاب، حيث بادرت رئيسة مجلس النواب لمصافحته ومدت يدها، إلا أنه رفض الأمر.

وانتقد عدد كبير من رواد موقع "تويتر"، هذه الخطوة التي قامت بها بيلوسي، مطالبين إياها بالتنحي عن منصبها.

وقال أحد الرواد: "كانت نانسي بيلوسي في الكونجرس منذ 33 عامًا، ويعتبر تصرفها الليلة مجرد سبب آخر من الأسباب التي تجعلنا نحتاج إلى وضع حد لمدة ولاية الكونجرس".

وأضاف آخر: "ديمقراطية فاسدة بشكل مثالي تشاهد كل شيء ينهار".

فيما ربط آخر تصرفها بتهم عزل الرئيس الأمريكي، قائلًا: "اعتقدت أنها كانت تمزق تقاريرها المتعلقة بالمحاكمة"، وأشار مستخدم إلى أنها لا تستحق أي احترام من ترامب.

وكانت نانسي بيلوسي، مزقت نسختها المطبوعة من خطاب حالة الاتحاد بينما كان يصفق المشرعون للرئيس، وذلك ردًا على رفض ترامب مصافحتها، عندما كان يستعد لاتخاذ مكانه لإلقاء الخطاب، حيث بادرت رئيسة مجلس النواب لمصافحته ومدت يدها، إلا أنه رفض الأمر.

وعلقت "بيلوسي"- في تصريحات للصحفيين- حول سبب تمزيق الخطاب قائلة "كان عبارة عن بيان من الأخطاء".

وبسؤالها عن إمكانية دعوته للإدلاء بخطاب آخر، قالت بيلوسي "لا أتمنى ذلك.. أتوقع رئيس آخر خلال 9 أشهر من اليوم".

من جانبه، قال الحساب الرسمي للبيت الأبيض على "تويتر" إن بيلوسي مزقت قائمة بلحظات إنسانية مؤثرة وردت في خطاب ترامب، وسرد أمثلة لها.
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