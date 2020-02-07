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رياضة

أول قرار لـ رينيه فايلر عقب فوز الأهلي على بيراميدز

الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:59 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبو علم - ريهام بكير
قرر رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مواصلة تدريبات الفريق اليوم الجمعة دون الحصول على راحة بعد أن تغلب الشياطين الحمر على بيراميدز في الدوري 2-1 ومواصلة تصدره للمسابقة بالعلامة الكاملة 

يأتي ذلك ، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش يوم الاثنين المقبل 10 فبراير، ضمن منافسات الأسبوع الـ17 في بطولة الدوري الممتاز.

ووفقا لأجندة الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، يخوض الفريق مرانه اليوم عقب صلاة الجمعة، في بداية التحضير لمواجهة الطلائع.

وفاز الأهلي على بيراميدز مساء الخميس في الجولة الـ16 من بطولة الدوري،ليواصل الفريق عروضه القوية ونتائجه المميزة في البطولة والاستمرار في صدارة ترتيب جدول المسابقة .
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