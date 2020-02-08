حبس عصابة سرقة الشقق فى عين شمس

امرت نيابة عين شمس الجزئية حبس عصابة تخصصت فى سرقة الشقق بدائرة القسم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.





البداية عندما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس مفادها أن عاطلين يكونان فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات المساكن بأسلوب " كسر الباب " ، وأنهما وراء ارتكاب العديد من الحوادث.





بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهما .





وبمواجهتهما بالمعلومات والتحريات أيداها، واعترفا بارتكاب عدد 8 حوادث سرقات مساكن بذات الأسلوب.



