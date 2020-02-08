حبس عصابة سرقة الشقق فى عين شمس

امرت نيابة عين شمس الجزئية حبس عصابة تخصصت فى سرقة الشقق بدائرة القسم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
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أمرت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول المتهمين وكذلك فحص سجلهم الجنائي لمعرفة ما اذا كانوا ارتكبوا جرائم مماثلة سابقة.
البداية عندما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس مفادها أن عاطلين يكونان فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات المساكن بأسلوب " كسر الباب " ، وأنهما وراء ارتكاب العديد من الحوادث.
بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهما .
وبمواجهتهما بالمعلومات والتحريات أيداها، واعترفا بارتكاب عدد 8 حوادث سرقات مساكن بذات الأسلوب.