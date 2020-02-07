لمزاولة النشاط بدون ترخيص.. غلق 4 مخابز سياحية ومصنع بمركزي أشمون ومنوف

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية،على غلق 4 مخابز سياحية ومصنع للطحينة والعسل الأسود بمركزى أشمون ومنوف لمزاولتهم النشاط بدون ترخيص مع فصل مصدر المياه والكهرباء بالتنسيق مع شرطة المرافق، علي أن يتم إعادة التشغيل بعد الانتهاء من تقديم مستندات الترخيص اللازم.





جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بمرور مفتشى حماية المستهلك بإدارات منوف وأشمون،

حيث تبين قيام عدد2 مخبز بسبك الأحد ومخبز بسنتريس مركز أشمون وكذا مخبز بمنشأة سلطان مركز منوف ومصنع بقرية دبركى – مركز منوف.





وأكد المحافظ الاستمرار في شن الحملات التموينية مع تشديد الرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول، وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب.