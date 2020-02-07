انتحار ربة منزل بقرص سام في المنيا

أقدمت ربة منزل على الانتحار بعد تناولها قرص الغلة السام في ظروف غامضة، باحدى قرى مركز أبوقرقاص جنوب المنيا، ونقلت جثتها لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغا من مستشفى أبوقرقاص العام بوصول جثة لربة منزل إلى المستشفى.

على الفور انتقل النقيب إسلام زين معاون أول والنقيب محمد إسماعيل والنقيب مروان نصر معاونى المباحث، إلى مكان البلاغ وتين أن الجثة "ب . م " 26 سنه ربة منزل ، وصلت للمستشفى جثة هامدة.

وبالكشف عليها تبين أنها تناولت قرص الغلة السام ، وتبذل أجهزة البحث الجنائي جهودها لكشف أسباب الوفاة، وإذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.