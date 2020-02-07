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حوادث

بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص بينهم 3 أطفال فى حادثي سير بالمنيا

الجمعة 07/فبراير/2020 - 04:59 م
حادث تصادم
حادث تصادم
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ايمن رياض

أصيب 8 أشخاص من بينهم 3 أطفال إثر تعرضهم لحادثي سير بالمنيا، أحدهما على الطريق الصحراوي والاخر بالطريق الزراعى امام مركز ابوقرقاص.

 

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام بوصول 4 مصابين إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بالصحراوي الشرقي المار على مركز ملوى

 

وبإنتقال قوات الامن إلى مكان البلاغ تبين إصابة روجينا مخلص 13 سنه، طالبه مصابه بنزيف بالمخ تم تحويلها الى مستشفى المنيا الجامعي ومنه الله حافظ 14 سنه واسماء محمد 36 سنه وهبه عاطف عبد الحفيظ 10 سنوات، مقيمين جميعا في معصره حلوان بالقاهره تم تحويلهم إلى مستشفى ملوي العام.

 

وفى حادث ثانى تبلغت شرطة النجدة بالمنيا، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وآخري ميكروباص على الطريق الزراعي المار أمام مركز ابوقرقاص

 

اسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص هم كريم نبيل 33 سنه سائق مصاب اشتباه كسر بالساقين واسحاق خيري 21 سنه طالب مصاب بكسر بالساقين وأسماء خليل 21 سنه طالبه مقيمه بمركز ملوي مصابه بجرح ونعمه سليمان 40 سنه مقيمه بمركز ديروط مصابه بكدمات بالعين اليسرى، وتم تحويلهم جميعا إلى مستشفى أبوقرقاص ، تحررت المحاضر اللازمة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

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