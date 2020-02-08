AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى: الإرهابي فيصل القاسم صهيوني يدافع عن إسرائيل وكشف الوجه القبيح للجزيرة

السبت 08/فبراير/2020 - 09:52 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
Advertisements
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن  فيصل القاسم العامل في  قناة الجزيرة الإرهابية كتب تويتة يقوم فيها بالتمجيد في الصهيونية وإسرائيل ويوجه السباب والشتائم للدول العربية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "فيصل القاسم صهيوني يشتم العرب والدول العربية".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "فيصل القاسم كشف عن الوجه الحقيقي لقناة الجزيرة الداعمة لإسرائيل وفيصل القاسم يتحدث بلسان إسرائيل و وهو هارب من سوريا وتابع لمليشيا التنظيمات الإرهابية".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" قناة الجزيرة التي تتحدث عن القضية الفلسطينية تمجد في الصهيونية وأكد أن قناة الجزيرة تعمل لصالح الكيان الصهيوني".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "قناة الجزيرة تخلت عن القدس وباعت القضية ولم تدافع عن القضية الفلسطينية ولا تدعم أي دعوة مبادرة سلام عربية في المنطقة، وتدعم  تفكيك الدولة الفلسطينية".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد موسى يتساءل: هل يصح أن تقوم فنادق مصرية بتشغيل قنوات أذرع الإرهاب؟ ..فيديو

أحمد موسى:الأمن الداخلي لـ إسرائيل هو المؤسس لـ حركة حماس..فيديو

العرابي: مصر لن تتهاون فى التمسك بالمرجعيات الرئيسية لحل القضية الفلسطينية

أحمد موسى: موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت ولم يتغير من عهد السادات إلى السيسي

أحمد موسى: أردوغان أكبر متآمر على القضية الفلسطينية.. فيديو

رجاله فضحوه .. نائب رئيس الحكومة التركية: أردوغان استفاد من إعلان القدس عاصمة لإسرائيل

ترشيحاتنا

أهالي الشرابية يقدمون واجب العزاء في والد طارق الشيخ.. فيديو

1000 جنيه شهريا.. ننشر ضوابط صرف حافز معلمي وموجهي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي

شاهد .. مراسم دفن كيرك دوجلاس

من الكرفتة لفساتين بدون بطانة.. شاهد تطورات إطلالات رانيا يوسف من الاحتشام لـ الجرأة

غاب بدون إذن | فرجاني ساسي يعتذر لـ كارتيرون وينضم لقائمة الفريق لهذا السبب

بعد علاقة 3 سنوات.. إخلاء سبيل فتاة ميت عقبة وحبس صديقها بتهمة اغتصاب قاصر

AdvertisementS

عرايس في الجنة.. كمال وزوجته ماتوا بعد 60 يوم جواز.. جيرانهما: رائحة كريهة كشفت الواقعة بعد 4 أيام

الطيار ضحية محمد رمضان يفتح النار: أذى ناس كتير وتسبب في إيقافي مدى الحياة

قرار عاجل من بيراميدز ضد إبراهيم نور الدين بسبب أحداث مباراة الأهلي

تفاصيل| حبس المقاول محمد علي 11 سنة في 3 قضايا.. المحكمة: المتهم زوّر وتهرب من دفع ضرائب

إحنا بنجيب برقوق ... كهربا يشعل السوشيال ميديا بـ رسالة مثيرة .. شاهد

كلمة حق كتبت شهادة وفاته.. إسلام قال الحقيقة أمام المحكمة فمزقوا جسده ..وهذه هي نهاية القتلة

فضائح بالجملة.. استيلاء رئيس الكاف ورجاله على 24 مليون دولار من حسابات الاتحاد الافريقي

عاجل .. أمطار غزيرة وطقس شديد البرودة لمدة 48 ساعة

شرط واحد لاستضافة مباريات الأهلي والزمالك الإفريقية علي إستاد القاهرة

إجرام.. ماذا وجدوا في حملات تنظيف المقابر من السحر بسوهاج ..صور

بالبنفسجي اللامع.. شاهد زوجة مصطفي فهمي برفقته مع محمد رمضان

رانيا يوسف ملكة الجدل | رقصة و3 تصريحات مثيرة: أنا مؤدبة وبناتي ممكن تتلقح بالغلط..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخبار السيارات | هيونداي توسان hyundai tucson تتراجع 25 ألف جنيه وتخفيض جديد في أسعار شيفرولية افيو chevrolet aveo

رايا أبي راشد ترصد تحضيرات حفل الأوسكار الـ 92

إجرام.. ماذا وجدوا في حملات تنظيف المقابر من السحر بسوهاج ..صور