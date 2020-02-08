أحمد موسى: الإرهابي فيصل القاسم صهيوني يدافع عن إسرائيل وكشف الوجه القبيح للجزيرة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن فيصل القاسم العامل في قناة الجزيرة الإرهابية كتب تويتة يقوم فيها بالتمجيد في الصهيونية وإسرائيل ويوجه السباب والشتائم للدول العربية.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "فيصل القاسم صهيوني يشتم العرب والدول العربية".





وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "فيصل القاسم كشف عن الوجه الحقيقي لقناة الجزيرة الداعمة لإسرائيل وفيصل القاسم يتحدث بلسان إسرائيل و وهو هارب من سوريا وتابع لمليشيا التنظيمات الإرهابية".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" قناة الجزيرة التي تتحدث عن القضية الفلسطينية تمجد في الصهيونية وأكد أن قناة الجزيرة تعمل لصالح الكيان الصهيوني".





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "قناة الجزيرة تخلت عن القدس وباعت القضية ولم تدافع عن القضية الفلسطينية ولا تدعم أي دعوة مبادرة سلام عربية في المنطقة، وتدعم تفكيك الدولة الفلسطينية".



