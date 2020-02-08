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توك شو

أحمد موسى يحذر المصريين من فيلم إخواني تركي.. تفاصيل

السبت 08/فبراير/2020 - 09:59 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية قامت بتصوير فيلم داخل السجون التركية، تحت عنوان "بسبوسة بالقشطة" وهذا الفيلم تركي إخواني بتمويل قناة مكملين الإرهابية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه سيتم عرض الفيلم في أوروبا  الفترة المقبلة  ويشارك فيه مجموعة من الإرهابيين الخونة.

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  الهدف من هذا الفيلم تشويه الشرطة المصرية وهذا الفيلم تم تصويره في تركيا بعلم أردوغان وسيتم إيهام الجميع بأن هذا الفيلم تم تصويره في السجون المصرية".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  كتائب مليشيا الإخوان الإرهابية سوف تعمل على نشر وترويج هذا الفيلم ولكنني أحذر المصريين بأن هذا الفيلم بإنتاج تركي إخواني وتم تصويره في السجون التركية ويستهدف الإساءة إلى مصر".

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