موجات جفاف.. تحذير أممي من استمرار تغيرات المناخ

قال جريج بولي، رئيس فريق المناخ في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن الأزمة المناخية باتت تفاقم الاحتياجات الإنسانية في مختلف أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن ذلك يبدو واضحًا بشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف بولي خلال تصريحات على قناة «القاهرة الإخبارية»: أن المجتمع الدولي يتطلع إلى أن تسفر قمة المناخ «كوب 30» عن خطوات عملية في ثلاثة مجالات رئيسية، موضحًا أن أول هذه المجالات هو العودة إلى المسار الصحيح للحد من الاحترار العالمي بحيث لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية، وهو أمر أساسي للحد من العوامل التي تفاقم الأزمات الإنسانية.

موجات جفاف

وأشار إلى أنه مع تزايد التغيرات المناخية، ستشهد المناطق المختلفة موجات جفاف أكبر، ما سيؤدي بدوره إلى زيادة حالات النزوح.

أما المجال الثاني، بحسب بولي، فيتمثل في زيادة الدعم المخصص للتصدي لتداعيات التغير المناخي، بما يشمل الوصول إلى الأشخاص المتضررين من الأزمات والفئات الأكثر ضعفًا، الذين يشعرون بآثار التغير المناخي بصورة أكبر من غيرهم، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط.

وشدد بولي على أهمية الاستثمار في مجالات الإنذار المبكر والتنبؤ بالمخاطر، واستخدام المزيد من الموارد لتوجيهها نحو الفئات الأكثر هشاشة، لتمكينها من التعامل مع الأزمات المناخية والإنسانية المتزايدة.