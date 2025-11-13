قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الإسكان يتفقد مشروع "حدائق تلال الفسطاط" ويتابع ترتيبات انطلاق مهرجان الفسطاط الشتوي 2025
فاو: نحاول الوصول للأماكن المهددة بالمجاعات في السودان بشكل عاجل
دولة الاحتلال تستعد لاستلام جثة رهينة من غزة بعد العثور عليها في خان يونس
سحر وشعوذة.. القبض على دجالة روض الفرج
3160 جرام ذهب و1474 جرام فضة.. ننشر قائمة مسروقات مصلحة دمغ المصوغات والموازين
أسعار البيض تتراجع.. وفرة في الأسواق ومعاناة بالمزارع
خلافات على إيجار شقة.. القبض على طرفي مشاجرة بالدقهلية
العاصفة الشمسية الأقوى لعام 2025 تصل إلى الأرض.. ماذا سيحدث؟
حساس عادم السيارة.. ما وظيفته ومتى يجب استبداله؟
فضيحة على الشاشة .. دينا الشربيني تواجه مروة صبري قضائياً
عبد الغفار: القيادة السياسية تضع صحة المواطن في صدارة أولوياتها بالتوسع في التأمين الشامل
فاو: تضرر 87% من الأراضي الزراعية في غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أمل الحناوي: العالم يعاني من أزمة غذاء شديدة.. والاحتلال الإسرائيلي استخدم المساعدات الإنسانية كسلاح وإجراء عقابي

محمود محسن

قالت الإعلامية أمل الحناوي، إن العالم يعاني من أزمة غذاء عالمية شديدة، وتظهر توقعات أن نحو 670 مليون شخص سيزالون يواجهون الجوع حتى عام 2030، كما أن الصدمات الناجمة عن تغير المناخ وأزمة المياه العالمية وفقدان التنوع البيولوجي وغيرها من التحديات تؤدي إلى ضعف الأمن الغذائي وتدفع للمزيد نحو الجوع.

وأضافت أمل الحناوي، خلال تقديمها برنامج «مع أمل الحناوي عن قرب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»: "أما في المنطقة، فقد تسببت النزاعات المسلحة في زيادة حدة انعدام الأمن الغذائي في الكثير من المناطق، إذ يشهد قطاع غزة أزمة إنسانية طاحنة بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع والتي استمرت لأكثر من عامين فرض خلالها الاحتلال الإسرائيلي حصارا محكما".

وتابعت، أن الاحتلال الإسرائيلي استخدم المساعدات الإنسانية كسلاح وإجراء عقابي لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني، كما تطرقت إلى السودان، موضحة، أنه كان ينظر إليه على أنه كان سلة غذاء العالم، إلا أنه يعاني أيضا في عدة مناطق متفرقة من أزمات إنسانية صعبة، وأعمال نزوح جماعي بسبب أعمال القتل الممنهج التي تشهدها عدة مدن مثل الفاشر بإقليم دارفور.

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

مسلم

طلق مراته على الهوا.. مسلم: عمري ما هتجوز واحدة من الوسط الفني بتتباس وتتحضن

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 بعد الارتفاع الكبير

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع الكبير

مسرح الواقعة

الداخلية تكشف حقيقة مقـ تل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية

ايتن عامر

بسبب مقذوف ناري .. أيتن عامر تتعرض للإصابة في العين اليمنى

الإخوان

لتصنيفها منظمة إرهابية.. وقفات وحملات احتجاجية ضد الإخوان في عدة دول أوروبية

جانب من اللقاء في

وزير الخارجية يلتقي مع لجنة العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ

نتنياهو يتحدى زهران ممداني

نتنياهو يتحدى زهران ممداني: "لست خائفا من الاعتقال وليتعلم أولا قبل أن يهددني"

بالصور

كيف نحافظ على قوة المفاصل بالتغذية؟.. نصائح مذهلة

إيجابيات وسلبيات.. ما الدوافع وراء زواج المرأة من رجل أصغر منها سنا؟

فحص 127 مركبة.. حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالشرقية لضمان الالتزام بالقانون|صور

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

