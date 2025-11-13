الآلاف تحت الأنقاض.. متحدث الدفاع المدني الفلسطيني يكشف حجم الكارثة الإنسانية بغزة

قال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، إن وقف إطلاق النار في غزة مستمر منذ أكثر من شهر، لكن الاحتلال الإسرائيلي ما زال ينفذ عمليات اختراق ويستهدف المدنيين بشكل مباشر.

وأضاف بصل، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الواقع في القطاع صعب جداً وكارثي، حيث إن الاحتلال لم يسمح بإدخال الاحتياجات الأساسية للمنظومة الخدمية أو المواطنين، موضحا أن الدفاع المدني من بداية الحرب يطالب المنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان بإدخال المعدات والموارد اللازمة لأداء مهامه الإنسانية، بما في ذلك حماية الأرواح والممتلكات، وعمليات الإنقاذ وإزالة المخاطر والأنقاض، لكن حتى الآن لم يتم تلبية هذه المطالب.

وأشار إلى أن المناشدات التي تصل الدفاع المدني من العائلات تتعلق بشكل رئيسي بالجثث تحت الأنقاض، والتي تُقدّر بأكثر من 10 آلاف جثمان، بينهم أطفال ونساء وعائلات كاملة، مضيفا أن الكثير من الجثث تحولت إلى رفات، ما يجعل عملية التعرف على هوية الضحايا صعبة للغاية، وأن المطلوب تواجد خبراء مختصين في فحص الـDNA لتحديد هوية هؤلاء الضحايا، خاصة أن القصف لم يترك الجثث في أماكنها سليمة.

وأكد أن الدفاع المدني سيفعل ما بوسعه ضمن الإمكانات المتاحة، لكنه لن يستطيع التعرف على الضحايا أو تسليم الجثث للعائلات بدون دعم دولي وتقنيات متقدمة.