غرف عمليات الأحزاب تشيد بسير المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب: نموذجًا مشرفًا للتنسيق الوطني والمسؤولية السياسية.. والانتخابات تمت في ظل مناخ من النزاهة والشفافية الكاملة

عمليات الجبهة الوطنية: الانتخابات تمت في ظل مناخ من النزاهة والشفافية الكاملة وبمشاركة واسعة من المواطنين

عمليات حماة الوطن عن اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025: ما جرى خلال يومي الاقتراع يمثل نموذجًا مشرفًا للتنسيق الوطني والمسؤولية السياسية

عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين : يوما الاقتراع أكدا الالتزام بالمعايير الدولية المتعارف عليها



أغلقت اليوم اللجان الانتخابية أبوابها بعد الساعة التاسعة مساء في اليوم الثاني للمرحلة الأولى في الانتخابات البرلمانية، وبدأت عمليات فرز الأصوات تمهيدا لإعلان نتيجة المرحلة الأولى.

و شهدت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 مشاركة واسعة من المواطنين في مختلف المحافظات، وسط أجواء اتسمت بالنزاهة والشفافية، والتزام تام بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات والمعايير الدولية المعتمدة.



وأكدت غرف عمليات الأحزاب المختلفة، بما فيها الجبهة الوطنية وحماة الوطن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن يومي الاقتراع شكّلا نموذجًا مشرفًا للتنسيق الوطني والمسؤولية السياسية، مع ضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة واحترام كامل للقواعد المنظمة لها.

غرفة عمليات الجبهة الوطنية



بداية ، أصدرت غرفة العمليات المركزية بحزب الجبهة الوطنية بيانها الختامي حول متابعتها لسير انتخابات مجلس النواب 2025، والتي جرت على مدار يومي الاقتراع، أمس واليوم، في محافظات المرحلة الأولى.



وأكدت الغرفة، أن العملية الانتخابية سارت في أجواء هادئة ومنظمة، وسط التزام تام من الناخبين والمرشحين، وحرص كافة أجهزة ومؤسسات الدولة على خروج هذا الاستحقاق الدستوري بالصورة التي تليق بمكانة الدولة المصرية.



وأشار البيان، إلى أن الغرفة، التي تابعت العملية الانتخابية منذ الساعات الأولى لانطلاق التصويت، لم ترصد أي خروقات أو تجاوزات مؤثرة على سير العملية، مؤكدة أن الانتخابات تمت في ظل مناخ من النزاهة والشفافية الكاملة، وبمشاركة واسعة من المواطنين الذين حرصوا على ممارسة حقهم الدستوري في مناخ ديمقراطي راقٍ.



وأشاد حزب الجبهة الوطنية، بمشاركة الشعب المصري الكبيرة في الاستحقاق الدستوري، وأن المصريين سطروا ملحمة وطنية، ومشيدا بتكامل وتكاتف مؤسسات الدولة المختلفة، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية، الذين قاموا بدور وطني مشرف لضمان انضباط العملية الانتخابية، مؤكدًا أن هذا الأداء يعكس صورة الدولة المصرية القوية والمؤسسية التي تعمل بروح واحدة لإنجاح التجربة الديمقراطية.

كما وجه الحزب، خالص الشكر والتقدير إلى قياداته وأعضائه والعاملين في مختلف الأمانات النوعية والتنظيمية، لما بذلوه من جهد كبير في متابعة سير العملية الانتخابية ودعم مرشحي الحزب على مستوى الجمهورية، متمنيًا التوفيق لجميع مرشحيه في نتائج الانتخابات المقبلة.

وأشار البيان، إلى أن غرفة العمليات المركزية انعقدت بشكل مستمر منذ انطلاق التصويت، برئاسة السيد القصير، الأمين العام للحزب، وشارك فيها كل من النائب أحمد رسلان، أمين التنظيم، والمستشار علاء فؤاد، أمين الأمانة الفنية، والكابتن طاهر أبوزيد، أمين أمانة الرياضة، والنائب فايز أبو حرب، أمين أمانة القبائل والعائلات المصرية، والكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والنائب عماد خليل، أمين الأمانة السياسية.

وأكد السيد القصير، الأمين العام. أن مرشحي حزب الجبهة الوطنية يحظون بثقة كبيرة في الشارع المصري، وهو ما انعكس بوضوح في صناديق الاقتراع خلال يومي التصويت، مشيرًا إلى أن المتابعة المستمرة من الغرفة المركزية للحزب أظهرت حجم التأييد الشعبي الواسع الذي يتمتع به مرشحو الحزب في مختلف المحافظات. وأوضح أن هذه الثقة تمثل دافعًا قويًا لاستمرار الحزب في تنفيذ برامجه السياسية وخدمة المواطن المصري.

كما أشاد القصير، بالمشاركة الواسعة من جميع فئات الشعب المصري في الانتخابات، مؤكدًا أن الإقبال الكبير من الشباب وكبار السن يعكس وعي الناخبين بأهمية المشاركة، فيما كانت المرأة المصرية كعادتها حاضرة بقوة في هذا الاستحقاق الدستوري. وأشار إلى أن إشادة المراقبين المحليين والدوليين بسير العملية الانتخابية تؤكد نزاهتها وشفافيتها.



وكان الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، تفقد أعمال الغرفة للوقوف على سير المتابعة الميدانية والتنسيق بين غرف العمليات بالمحافظات، مؤكدًا أن ما جرى خلال يومي الاقتراع يمثل نموذجًا مشرفًا للتنسيق الوطني والمسؤولية السياسية، ويعكس حرص الجميع على ترسيخ دعائم الديمقراطية وبناء الجمهورية الجديدة.

غرفة عمليات حماة الوطن

في حين ، واصلت غرفة العمليات المركزية بحزب حماة الوطن، برئاسة الفريق محمد عباس حلمي، أعمالها في متابعة تصويت المصريين في الداخل بانتخابات مجلس النواب 2025، لليوم الثاني على التوالي لمحافظات المرحلة الأولى.



باشرت اللجنة أعمالها منذ انطلاق التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا، حتى إغلاق اللجان، حيث تم الالتزام بالمواعيد المعلنة، باستثناء عدد محدود من اللجان، وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

ورصدت غرفة عمليات حزب حماة الوطن، إقبال كبير من الناخبين على صناديق الاقتراع عن اليوم الأول، في جميع الدوائر الانتخابية بالمحافظات ال14.

وتؤكد غرفة العمليات بالحزب، أن زيادة نسبة المشاركة في التصويت، يعبر عن وعي الناخبين، وحرصهم على مستقبل أفضل للبلاد، من خلال انتخاب المجلس النيابي.

ولم ترصد غرفة عمليات حماة الوطن، أية تجاوزات أو مخالفات انتخابية خلال يومي التصويت، حيث التزمت جميع الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في السباق الانتخابي، بالضوابط القانونية والمعلن عنها من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات.



وتواصل غرفة العمليات المركزية لحزب حماة الوطن، أعمالها الفترة المقبلة، سواء في جولة الإعادة أو محافظات المرحلة الثانية.

غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين

كما تابعت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى على مدار يومي الانتخاب، سواء بانعقاد الغرفة المركزية في مقر الغرفة بالتنسيقية، أو من خلال فريق متابعيها ومراسليها في المحافظات التي تجرى فيها الانتخابات، حيث تجرى العملية الانتخابية في 14 محافظة بإجمالي 70 دائرة، حيث بدأت الغرفة المركزية بالتنسيقية أعمالها خلال يومي الانتخاب في التاسعة صباحا مع بدء فتح اللجان الانتخابية أعمالها، كما يتواجد متابعي التنسيقية في كافة اللجان العامة لرصد ومتابعة سير العملية الانتخابية والتأكد من تطبيق كافة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وضمان تطبيق معايير الشفافية والنزاهة المتعارف عليها دوليا في العمليات الانتخابية.



وقد رصدت الغرفة خلال يومي التصويت إقبالا ملحوظاً للناخبين في اللجان الانتخابية في مختلف المحافظات، حيث تراوحت نسبة المشاركة من كثيفة إلى متوسطة في مختلف المحافظات ، ورصد متابعونا كثافة التصويت في محافظات البحيرة، وسوهاج ، وأسوان، وأسيوط ،والأقصر، وشهدت محافظات اسكندرية وبني سويف والمنيا ومطروح نسبة إقبال متوسطة.

وقد رصدت الغرفة المركزية بالتنسيقية مشاهدا إيجابية متعددة ، كان أبرزها الحضور الكثيف للشباب من الجنسين، وكذلك مشاركة واضحة للسيدات في العملية الانتخابية.



كما أشادت الغرفة بالترتيبات الخاصة التي اتخذتها اللجان الانتخابية لاستقبال ذوي الإعاقة، حيث خصصت لجان في الأدوار الأرضية ووفرت أوراق اقتراع بطريقة برايل لتسهيل عملية التصويت للمكفوفين.

ولم ترصد غرفة العمليات المركزية بالتنسيقية مخالفات انتخابية مؤثرة على سير العملية الانتخابية، ولاحظ متابعونا في مختلف المحافظات انتظام سير العملية الانتخابية، وتطبيق كامل لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، إلا من بعض المخالفات المحدودة التي تمثلت معظمها في كسر الصمت الانتخابية، بوجود دعاية انتخابية خارج مقار عدد محدود من اللجان، من قبل أنصار بعض المترشحين على المقاعد الفردية.



كما رصدت الغرفة المركزية بعض المسيرات المؤيدة لبعض المترشحين خارج مقار بعض اللجان، إلا أن الإشراف القضائي الكامل مع وجود قاضي على كل صندوق ، ووجود ساتر يدلي الناخب بصوته من خلاله دون أن يطلع عليه أحد، قد ساهم بشكل واضح في انتظام سير وسلامة ونزاهة العملية الانتخابية.

وقد حرص السادة القضاة المشرفون على العملية الانتخابية على عدم وجود أي كسر للصمت الانتخابي داخل حرم أي لجنة فرعية، مما سهل أداء المواطن لحقه الانتخابي بكل سهولة ويسر وخلف ساتر ودون تأثير عليه من أحد.



كذلك رصدت غرفة العمليات المركزية من خلال متابعيها في مختلف المحافظات تطبيقا كاملا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، وتطبيق معايير الشفافية والنزاهة، والالتزام بالمعايير الدولية المتعارف عليها.

كما رصدت الغرفة وجود متابعة من منظمات المجتمع المدني المحلية والعربية والدولية، ومن المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، وكذلك دور كبير للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في توفير المساعدة اللازمة لتصويت الناخبين من ذوي الإعاقة.

وأصدرت غرفة العمليات المركزية مجموعة من البيانات، وأصدر المركز الإعلامي بالتنسيقية مجموعة كبيرة من التقارير الإخبارية للعملية الانتخابية في كل المحافظات، وتعاملت الغرفة المركزية مع كافة الشكاوى البسيطة التي وصلت من بعض المحافظات، وكانت الغرفة على تواصل مع متابعيها المتواجدين في كافة المحافظات من خلال ارقام طوارئ على مدار الساعة.

ولضمان مزيد من تعميق الممارسة الديمقراطية تقدم غرفة العمليات المركزية مجموعة من التوصيات:

أولا: العمل على استمرار التوعية من خلال الأحزاب، ومنظمات المجتمع المدني بأهمية المشاركة في كافة الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، بما يضمن تعميق الممارسة الديمقراطية وتمسك المواطن بحقه الدستوري.

ثانيا: أهمية التزام كافة الأحزاب، والمرشحين باحترام قواعد العملية الانتخابية التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات ، وخاصة أهمية احترام الصمت الانتخابي وعدم كسره في أيام الانتخاب.

ثالثا: أهمية تعزيز دور المجتمع المدني في تقديم التسهيلات اللازمة لكبار السن ، وذوي الإعاقة في العملية الانتخابية.

وإذ تنهي غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعمالها في متابعة انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، في المرحلة الأولى ، فإنها تؤكد على استمرار عمل العرفة المركزية بالتنسيقية في متابعة العملية الانتخابية في المرحلة الثانية، واستمرار التنسيقية في دورها في التوعية بأهمية المشاركة بإيجابية في كافة الاستحقاقات الانتخابية، والمساهمة في بناء الدولة الدستورية الحديثة.