فاو: أكثر من 640 ألف شخص في غزة يواجهون مستويات جوع كارثية

قال الدكتور عبد الحكيم الواعر مساعد المدير العام لمنظمة فاو، إنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتضن أزمتين هما الأكبر على صعيدين مختلفين، غزة وهي الأكثر حدة في العالم، والسودان وهي الأكبر من حيث الحجم، لأنها تمس حياة 50 مليون مواطن.

وأضاف خلال تصريحات على قناة «القاهرة الإخبارية»: "تقييم المنظمة للوضع الإنساني والغذائي في غزة هو أن الوضع ما زال بالغ الخطورة رغم وقف إطلاق النار الجزئي الذي لاحظناه بعد قمة شرم الشيخ، وآخر تحليل للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي يؤكد أن المجاعة قائمة في غزة مع خطر امتدادها لدير البلح وخان يونس".

وتابع، أنّ أكثر من 640 ألف شخص مازالوا يواجهون مستويات جوع كارثية وأكثر من مليون شخص في حالة الطوارئ: "لم نشهد فتحا كاملا للمعابر للإمدادات الإنسانية، ناهيكِ عن إعادة تفعيل المنظومة الزراعية التي دُمرت بالكامل.. وبالتالي، فإن الوضع مازال كارثيا، وما زال مبكرا للحديث عن الوصول إلى بوادر مراحل الاستقرار من ناحية الغذاء والصحة العامة على الأقل".

