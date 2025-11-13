الكشف عن الإعلان الرسمي لفيلم كان ياما كان في غزة قبل عرضه بمهرجان القاهرة السينمائي

طرح الإعلان الرسمي للفيلم الفلسطيني كان ياما كان في غزة للمخرجين طرزان وعرب ناصر وذلك قبل عرضه العربي الأول بالمسابقة الدولية للدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي يمتد من 12 إلى 21 نوفمبر.





يبدأ الإعلان بما يبدو أنه فيلم داخل فيلم، يتضمن مطاردات بالسيارات، وفلسطينيين مسلحين وأسلحة، ثم ينتقل إلى مشاهد مع الأبطال الرئيسيين؛ الطالب، وتاجر المخدرات، وضابط الشرطة الفاسد، قبل أن يعود إلى الفيلم داخل الفيلم. تدور الأحداث بالكامل في غزة، ويكشف الإعلان عن مشهد إقناع البطل (الطالب) بقيادة أول فيلم أكشن يُصنع في المدينة على الإطلاق.

Trailer link:

https://www.facebook.com/share/v/1BHQJPXhMV/?mibextid=wwXIfr



كان ياما كان في غزة إنتاج دولي مشترك بين فرنسا وألمانيا والبرتغال وفلسطين، مع قطر والمملكة الأردنية الهاشمية. تجري أحداثه في غزة عام 2007 حول طالب شاب اسمه يحيى، يُكوّن صداقة مع أسامة، صاحب مطعم ذو كاريزما وقلب كبير. يبدآن معًا في بيع المخدرات أثناء توصيل ساندويتشات الفلافل، لكن سرعان ما يُجبران على مواجهة شرطي فاسد وغروره المُتضخم.



شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بمهرجان كان السينمائي الدولي وفاز بجائزة أفضل مخرج في مسابقة نظرة ما، بعدها عُرض في أكثر من عشرين مهرجان من بينها مهرجان يريفان السينمائي الدولي جولدن أبريكوت، مهرجان وارسو السينمائي الدولي، مهرجان بروكسيل الدولي للأفلام، ومهرجان ساو باولو السينمائي الدولي، كما يشارك في مهرجان الدوحة السينمائي، والمهرجان الدولي للفيلم بمراكش.



يضم الفيلم طاقمًا مميزًا من الممثلين، منهم نادر عبد الحي، ورمزي مقدسي ومجد عيد، ومدير التصوير كريستوف جرايلوت، والمونتيرة صوفي راين، وموسيقى أمين بوحافة. الفيلم من إخراج الإخوان ناصر وتأليفهما بالتعاون مع عامر ناصر وماري ليجراند، وإنتاج راني مصالحة وماري ليجراند لشركة أفلام تامبور ومورييل ميرلين لشركة LYLY للإنتاج.



يشارك في الإنتاج كل من رشيد عبد الحميد لمشروع صنع في فلسطين، أماندا تورنبول وزياد سروجي لشركة رايز أستوديوز، ميكائيل إيكلت ولينا زيمرهاكل لشركة ريفا للإنتاج السينمائي، دوروث بينيمير لشركة ريد بالونز، باندورا دا كونيا تيليس وبابلو إيرولا لشركة أكبر للأفلام، وخالد حداد كمنتج تنفيذي بشركة جوردان بايونيرز الأردنية، بالتعاون مع A.A. Films (أحمد عامر)، وكوكون فيلمز (سوسن أصفري)، راديو وتلفزيون البرتغال، وكوميتا فيلمز الفرنسية (إيديتا جانزاك- هيريارت)



تلقى الفيلم دعمًا من صندوق التطوير المشترك الدولي بمنطقة سانتر-فال دو لوار (فرنسا)، يوريماج – صندوق تابع لمجلس أوروبا لدعم الإنتاج السينمائي المشترك في أوروبا، المركز الوطني للسينما والصورة المتحركة (CNC) - مساعدة سينما العالم، صندوق موين للأفلام هامبورغ شليسفيغ هولشتاين، المعهد البرتغالي للسينما والسمعيات والبصريات (ICA)، وصندوق الأفلام الأردني التابع للهيئة الملكية الأردنية للأفلام، ومنحة مؤسسة الدوحة للأفلام.