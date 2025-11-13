محمد عبد العزيز : عادل إمام كان رافضا المشاركة فى فيلم البعض يذهب للمأذون مرتين

كشف المخرج محمد عبد العزيز عن موقف طريف جمعه بالفنان عادل إمام من خلال فيلم "البعض يذهب للمأذون مرتين" وذلك فى ندوة تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي فى دورته السادسة والأربعين والذى يستمر حتي 21 نوفمبر الحالي.

وقال محمد عبد العزيز : عرضت سيناريو الفيلم على عادل إمام وكان رده الرفض التام ولكن بعد فترة قررت ان اجبر عادل إمام على المشاركة فى الفيلم حيث ذهبت بفريق العمل الى الإسكندرية حيث كان يعرض عادل إمام إحدي مسرحياته وقررت أنه يشارك فى الفيلم.

واوضح محمد عبد العزيز : اجبرت عادل على المشاركة وكان أثناء التصوير غاضبا لرؤيته بان الفيلم غير جيد ولن يكتب له النجاح وبعد ان انتهينا من تصويره وتم عرض الفيلم وجدته يهاتفني الفيلم محقق نجاح كبير وذهبنا سويا لمشاهدة الفيلم فى السينما وواجهته بما كان يقوله لى ورفضه للمشاركة بالفيلم وكان رده "مش ده السيناريو اللى قراته".

يذكر أن في إطار فاعليات أيام القاهرة لصناعة السينما التي تُقام ضمن أنشطة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته السادسة والأربعين، يقام اليوم الخميس 13 نوفمبر، ماستر كلاس بعنوان "أسرار صناعة الكوميديا" مع المخرج الكبير محمد عبد العزيز، وذلك في تمام الساعة 2:00 ظهرًا وحتى 3:30 مساءً على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية. ويُدير الحوار الناقد أسامة عبد الفتاح

يتناول اللقاء رحلة محمد عبد العزيز مع السينما الكوميدية التي شكّلت جزءًا مهمًا من تاريخ السينما المصرية، كاشفًا عن أبرز أسرار هذا الفن وكيفية صياغة الموقف الكوميدي بطريقة تجمع بين الذكاء والبساطة. كما سيتحدث عن تجربته مع نجوم الكوميديا الكبار، وتطور الحس الكوميدي في السينما المصرية عبر الأجيال، إضافة إلى مناقشة الفروق بين الكوميديا التقليدية والمعاصرة ودور المخرج في الحفاظ على جوهرها الإنساني والفني.

