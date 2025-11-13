ملك الأردن يشدد على ضرورة ضمان التزام جميع الأطراف باتفاق إنهاء الحرب في غزة

أكد الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، ضرورة إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وشدد ملك الأردن، على ضرورة ضمان التزام جميع الأطراف باتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وفي سياق متصل، قال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، إن وقف إطلاق النار في غزة مستمر منذ أكثر من شهر، لكن الاحتلال الإسرائيلي ما زال ينفذ عمليات اختراق ويستهدف المدنيين بشكل مباشر.

وأضاف بصل، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الواقع في القطاع صعب جداً وكارثي، حيث إن الاحتلال لم يسمح بإدخال الاحتياجات الأساسية للمنظومة الخدمية أو المواطنين، موضحا أن الدفاع المدني من بداية الحرب يطالب المنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان بإدخال المعدات والموارد اللازمة لأداء مهامه الإنسانية، بما في ذلك حماية الأرواح والممتلكات، وعمليات الإنقاذ وإزالة المخاطر والأنقاض، لكن حتى الآن لم يتم تلبية هذه المطالب.