وزير الخارجية التركي: حكم فلسطين يجب أن يكون لأبنائها.. وغزة جزء منها

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن حكم فلسطين يجب أن يكون بيد الفلسطينيين أنفسهم، مشددًا على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.

وأضاف فيدان، في تصريحات صحفية اليوم، أن حركة حماس أظهرت إرادة واضحة للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، داعيًا "إسرائيل" إلى الالتزام بالاتفاق نفسه؛ لضمان استمرار الهدوء وتهيئة الأجواء لحل سياسي شامل.

وأكد الوزير التركي ضرورة تحديد الإطار السياسي والقانوني للقوة الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة، موضحًا أن هذه الخطوة يجب أن تتم بموافقة الأطراف الفلسطينية وضمن الشرعية الدولية.