قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات
الوزراء: وصول الاحتياطي النقدي لـ50 مليار دولار يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي
دفن جثمان نجل المرشح علي نور وابن شقيقته ضحيتا حادث مرسى علم المروع
سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر
اليونيسف: إسرائيل تمنع دخول مواد أساسية إلى قطاع غزة
بعد قليل .. بدء نظر محاكمة 6 متهمين فى قضية «خلية داعش أكتوبر»
أسعار النفط تصعد لليوم الثالث مدعومة بارتفاع علاوات منتجات الوقود
أحمد الشرع: نتمسك بمحاكمة بشار الأسد ونسعى لاتفاق سلام متوازن مع إسرائيل برعاية أمريكية
وزير الخارجية يتوجّه إلى تركيا لبحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
أحمد الشرع: القتال ليس عيبًا إذا كان دفاعًا عن الأرض.. والعقوبات على سوريا أصبحت من الماضي
مصر تُعزّي تركيا في ضحايا تحطّم الطائرة العسكرية داخل الأراضي الجورجية
مصرع 20 جنديًا في تحطم طائرة شحن عسكرية تركية في جورجيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليونيسف: إسرائيل تمنع دخول مواد أساسية إلى قطاع غزة

غزة
غزة
أ ش أ

 كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تمنع دخول مواد أساسية إلى قطاع غزة، من بينها محاقن التطعيم وزجاجات حليب للأطفال، ما يعيق وصول وكالات الإغاثة إلى المحتاجين في القطاع الذي أنهكته الحرب.
وأوضحت المنظمة -حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز"- أنها تواجه تحديات كبيرة في إدخال 1.6 مليون محقن وثلاجات تعمل بالطاقة الشمسية مخصصة لحفظ لقاحات الأطفال، مشيرة إلى أن هذه المواد تنتظر تصاريح الدخول منذ شهر أغسطس الماضي.
وقال المتحدث باسم اليونيسف ريكاردو بيريس، إن إسرائيل تعتبر المحاقن والثلاجات من المواد "مزدوجة الاستخدام"، أي التي يُحتمل استخدامها لأغراض عسكرية ومدنية في آن واحد.
وأضاف "نواجه صعوبة بالغة في الحصول على التصاريح الجمركية وتجاوز عمليات التفتيش، ومع ذلك فهي ضرورية لإنقاذ حياة الأطفال".

يونيسف إسرائيل قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد تيمور و هيدي كرم

ما علاقة زوج مي عز الدين بـ هيدي كرم

مي عز الدين وزوجها

بعد إعلانها المفاجئ للخبر | اعرف من هو زوج مي عز الدين

نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

رسميًا.. موعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

صورة أرشيفية

ضربات برق ورعد.. الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات جوية فى هذا الموعد

إسماعيل الليثي

ابن حلال .. محمد رمضان ينعى إسماعيل الليثي بكلمات مؤثرة

زواج مي عز الدين

زواج مي عز الدين | مفاجأة غير محسوبة من الفنانة لكل جمهورها .. تفاصيل مثيرة

مباراة الأهلي والزمالك

رابطة الأندية ترضخ لـ مطالب الأهلي في الدوري| إيه القصة؟

مشغولات ذهبية

200 جنيه صعودًا .. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

حسن الرداد

حسن الرداد يبرز رشاقته في أحدث ظهور عبر إنستجرام

إسماعيل الليثي

وجع قلبي عليك .. حمو بيكا يوجة رسالة موثرة لإسماعيل الليثي

مي عز الدين وزوجها

أختي حبيبتي .. محمد إمام يُهنئ مي عز الدين بالزواج

بالصور

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات
أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات
أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

تعلمي طريقة عمل الفطير المشلتت .. بخطوات سهلة ومضمونة

طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل
طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل
طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل

تُعزّز المناعة وتحمي القلب .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطماطم؟

فوائد الطماطم الصحية
فوائد الطماطم الصحية
فوائد الطماطم الصحية

صدمة للعالم .. «رينو» تقرّر إعادة استخدام البنزين في سياراتها الكهربائية

رينو
رينو
رينو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد