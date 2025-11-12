اليونيسف: إسرائيل تمنع دخول مواد أساسية إلى قطاع غزة

كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تمنع دخول مواد أساسية إلى قطاع غزة، من بينها محاقن التطعيم وزجاجات حليب للأطفال، ما يعيق وصول وكالات الإغاثة إلى المحتاجين في القطاع الذي أنهكته الحرب.

وأوضحت المنظمة -حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز"- أنها تواجه تحديات كبيرة في إدخال 1.6 مليون محقن وثلاجات تعمل بالطاقة الشمسية مخصصة لحفظ لقاحات الأطفال، مشيرة إلى أن هذه المواد تنتظر تصاريح الدخول منذ شهر أغسطس الماضي.

وقال المتحدث باسم اليونيسف ريكاردو بيريس، إن إسرائيل تعتبر المحاقن والثلاجات من المواد "مزدوجة الاستخدام"، أي التي يُحتمل استخدامها لأغراض عسكرية ومدنية في آن واحد.

وأضاف "نواجه صعوبة بالغة في الحصول على التصاريح الجمركية وتجاوز عمليات التفتيش، ومع ذلك فهي ضرورية لإنقاذ حياة الأطفال".