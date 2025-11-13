الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في سديروت ومفلاسيم بغلاف غزة

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، دوي صفارات الإنذار في سديروت ومفلاسيم بغلاف غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

استقالة وزير إسرائيلي من حكومة نتنياهو

وفي وقت سابق، أعلن رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، استقالته من منصبه في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأعلن ديرمر ذلك في رسالة وجهها إلى نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، جاء فيها: "بناء على المادة 22 (أ) من قانون الحكومة، أكتب لك هذه الرسالة لأبلغك بنيّتي إنهاء مهامي لأسباب شخصية".

وأضاف: "قررت أنه حان الوقت لإنهاء مهمتي، من منطلق قناعة شخصية بضرورة التغيير، ومن أجل التفرغ أكثر لعائلتي، وكذلك لبدء مرحلة جديدة في الحياة العامة".