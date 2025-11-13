إعلام فلسطيني: شهيدان برصاص الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل

أفاد إعلام فلسطيني، بارتقاء شهيدين برصاص الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشد العبارات استمرار اعتداءات المستوطنين المتطرفين الإرهابية ضد الفلسطينيين، وآخرها جريمة إحراق مسجد الحاجة حميدة في محافظة سلفيت في الضفة الغربية المحتلة، محملة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية هذه الاعتداءات.



وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق لهذه الاعتداءات التي تعد امتدادا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة وتصريحات مسؤوليها والتي تغذّي التطرف والعنف ضدّ الشعب الفلسطيني.



وحذر المجالي من استمرار الانتهاكات المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة واستمرار إجراءات التضييق على الفلسطينيين بالتزامن مع اعتداءات المستوطنين المتطرفين الإرهابية التي تنذر بتفجّر الأوضاع بما يهدّد أمن المنطقة واستقرارها.

