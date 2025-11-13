قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصطفى بكري: مصر تتعرض للعديد من المؤامرات الخارجية .. وأرحب بالمعارضة الوطنية
ابنة خالة المهندس قتيل الإسكندرية لـ صدى البلد: المتهم يدعي الجنون.. وهذه قصة صور زوجته الشخصية
شيخ الأزهر يستقبل المفكر العالمي جيفري ساكس بمنزله في الأقصر
انتخابات مجلس النواب.. مصطفى بكري: إعادات في بعض المحافظات بين عدد من المرشحين
المتهم بقـ.تل والدته في شبرا الخيمة: مكنش قصدي والطلقة خرجت غصب عني
الرئيس الفلسطيني يصدر قرارين بتعيين وزير للنقل ورئيس للمعابر والحدود
تصرف مفاجئ من مروة صبري بعد تحرير دينا الشربيني محضرا ضدها
الصليب الأحمر: تزايد أعداد النازحين يضع عبئًا كبيرًا على المأساة الإنسانية في السودان
بداية الأدوار الإقصائية لكأس العالم تحت 17 عامًا.. من سيواجه مصر؟
هدف نجم فاركو ينافس على جائزة بوشكاش للأفضل في 2025
الطب الشرعي يحسمها| محامي لاعبي بيراميدز يروي تفاصيل مثيرة في تزوير أوراق رسمية
تشريع جديد يحمي الأم والطفل من تنفيذ الإعدام أثناء الحمل | تفاصيل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

أمطار متفاوتة الشدة تضرب هذه المحافظات خلال ساعات| تحذير

حالة الطقس
حالة الطقس
نورهان خفاجي

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورًا لخرائط الطقس تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وخاصة على مناطق من الإسكندرية وشمال الوجه البحرى ( البحيرة - كفر الشيخ).

أمطار تتقدم مساء للقاهرة الكبرى

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن بداية نمو السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من جنوب غرب القاهرة الكبرى ومحافظة الفيوم  قد يصاحبها سقوط أمطار ومن المتوقع تقدمها لباقى أنحاء القاهرة الكبرى مع تقدم الوقت.

مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد وخاصة شمال الوجه البحرى (البحيرة- كفر الشيخ ) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق.

هواء هابط مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق

وتزداد حدة الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى مع تقدم الوقت خلال ساعات اليوم.

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه في ظل المتابعة المستمرة، فإن آخر تحديث لخرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية، يشير إلى ظهور بعض السحب المنخفضة والمتوسطة خلال الساعات على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، يصاحبها فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على بعض المناطق.

قد تنشط الرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على بعض المناطق.

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، الاجراءات التي يجب اتخاذها أثناء العواصف الرعدية، كالتالي:

تجنبوا النوافذ والعواصف الرعدية

ضرورة تجنب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.
عدم ملامسة أعمدة الإنارة
يفضل الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.
يفضل التواجد داخل أي مبنى سكني أثناء سقوط الأمطار
عند قيادة السيارة أثناء الأمطار يجب القيادة بحذر وتخفيف السرعة وإضاءة الكشافات وترك مسافة بين السيارة والاخرى.

عن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم خلال حالة الطقس، كالتالي:
القاهرة الكبرى 24 للعظمى والصغرى 15 درجة.
السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 15 درجة.
شمال الصعيد 25 للعظمى والصغرى 14 درجة.
جنوب الصعيد 28 للعظمى والصغرى 17 درجة.

هيئة الأرصاد الطقس درجات الحرارة

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

مسلم

طلق مراته على الهوا.. مسلم: عمري ما هتجوز واحدة من الوسط الفني بتتباس وتتحضن

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 بعد الارتفاع الكبير

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع الكبير

مسرح الواقعة

الداخلية تكشف حقيقة مقـ تل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية

ايتن عامر

بسبب مقذوف ناري .. أيتن عامر تتعرض للإصابة في العين اليمنى

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر

القوات النسائية في الجيش الإيطالي

صفقة بين تل أبيب وروما لحماية القوات النسائية في الجيش الإيطالي | تفاصيل

الملك عبد الله الثاني

في ذكرى إعلان فلسطين.. عاهل الأردن يجدد دعوته لإحياء حل الدولتين

وقفات وحملات احتجاجية ضد الإخوان

لتصنيفها منظمة إرهابية.. وقفات وحملات احتجاجية ضد الإخوان في عدة دول أوروبية

بالصور

مصمم أزياء يعلق على إطلالة ليلى علوي بمهرجان القاهرة السينمائي.. جمع الصيحات أمر غير موفق

ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي
ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي
ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي

خالد النبوي وصبري فواز على السجادة الحمراء لعرض فيلم "ضايل عنا عرض"

صبري فواز
صبري فواز
صبري فواز

إيديكس 2025.. تنظيم النسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية في الأول من ديسمبر بحضور دولي واسع

صورة من فعاليات المؤتمر
صورة من فعاليات المؤتمر
صورة من فعاليات المؤتمر

25 جناحا دوليا وأكثر من 450 عارضا.. القوات المسلحة تعلن تفاصيل معرض الصناعات الدفاعية إيديكس 2025

المؤتمر الصحفي لمعرض إيديكس 2025
المؤتمر الصحفي لمعرض إيديكس 2025
المؤتمر الصحفي لمعرض إيديكس 2025

نجوم الفن

أزرق ملكي.. هكذا سيطر اللون الأنيق على السجادة الحمراء في افتتاح القاهرة

صورة من فعاليات المؤتمر

إيديكس 2025.. تنظيم النسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية في الأول من ديسمبر بحضور دولي واسع

المؤتمر الصحفي لمعرض إيديكس 2025

25 جناحا دوليا وأكثر من 450 عارضا.. القوات المسلحة تعلن تفاصيل معرض الصناعات الدفاعية إيديكس 2025

