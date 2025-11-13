أمطار متفاوتة الشدة تضرب هذه المحافظات خلال ساعات| تحذير

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورًا لخرائط الطقس تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وخاصة على مناطق من الإسكندرية وشمال الوجه البحرى ( البحيرة - كفر الشيخ).

أمطار تتقدم مساء للقاهرة الكبرى

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن بداية نمو السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من جنوب غرب القاهرة الكبرى ومحافظة الفيوم قد يصاحبها سقوط أمطار ومن المتوقع تقدمها لباقى أنحاء القاهرة الكبرى مع تقدم الوقت.

مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد وخاصة شمال الوجه البحرى (البحيرة- كفر الشيخ ) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق.

هواء هابط مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق

وتزداد حدة الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى مع تقدم الوقت خلال ساعات اليوم.

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه في ظل المتابعة المستمرة، فإن آخر تحديث لخرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية، يشير إلى ظهور بعض السحب المنخفضة والمتوسطة خلال الساعات على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، يصاحبها فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على بعض المناطق.

قد تنشط الرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على بعض المناطق.

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، الاجراءات التي يجب اتخاذها أثناء العواصف الرعدية، كالتالي:

تجنبوا النوافذ والعواصف الرعدية

ضرورة تجنب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

عدم ملامسة أعمدة الإنارة

يفضل الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

يفضل التواجد داخل أي مبنى سكني أثناء سقوط الأمطار

عند قيادة السيارة أثناء الأمطار يجب القيادة بحذر وتخفيف السرعة وإضاءة الكشافات وترك مسافة بين السيارة والاخرى.

عن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم خلال حالة الطقس، كالتالي:

القاهرة الكبرى 24 للعظمى والصغرى 15 درجة.

السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد 25 للعظمى والصغرى 14 درجة.

جنوب الصعيد 28 للعظمى والصغرى 17 درجة.