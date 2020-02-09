ضبط أسلحة وذخائر في السودان قبل تهريبها إلى إثيوبيا

أعلنت استخبارات قوات الدعم السريع بالسودان ضبط كمية من الأسلحة والذخائر في حي أمبدة بمدينة أمدرمان في ولاية الخرطوم كانت مُعدة للتهريب إلى اثيوبيا.





وقالت استخبارات قوات الدعم السريع، في بيان اليوم الأحد، إنه تم ضبط 15 بندقية كلاشنكوف و4 ألف طلقة كلاشنكوف، وسيارتين لتهريب الأسلحة بحوزة متهمين قاما بشحنها من ولاية شمال كردفان (وسط السودان).



