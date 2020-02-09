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أخبار العالم

ضبط أسلحة وذخائر في السودان قبل تهريبها إلى إثيوبيا

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:32 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت استخبارات قوات الدعم السريع بالسودان ضبط كمية من الأسلحة والذخائر في حي أمبدة بمدينة أمدرمان في ولاية الخرطوم كانت مُعدة للتهريب إلى اثيوبيا.

وقالت استخبارات قوات الدعم السريع، في بيان اليوم الأحد، إنه تم ضبط 15 بندقية كلاشنكوف و4 ألف طلقة كلاشنكوف، وسيارتين لتهريب الأسلحة بحوزة متهمين قاما بشحنها من ولاية شمال كردفان (وسط السودان).

وأشارت إلى أنه تم تخزين الأسلحة في منزل متهم ثالث في أم درمان، تمهيدا لتهريبها إلى إحدى دول الجوار، موضحة أن المتهمين أقرا بأنه كان مقررا إدخال الأسلحة إلى اثيوبيا، بالتنسيق مع عناصر تعمل على الحدود السودانية الأثيوبية.
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