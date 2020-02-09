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الرئيس السيسي يوجه التهنئة لرؤساء موريتانيا والجزائر وتونس.. فيديو

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:35 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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آيات أحمد
وجه  الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة لمحمد الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية وقيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية وعبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والذين تولوا مناصبهم  خلال العام 2019، والذى تولت فيه مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح أعمال القمة الافريقية العادية الثالثة والثلاثين والتي تعقد في أديس أبابا. 

ويشارك الرئيس السيسي اليوم في الجلسة المغلقة لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية التي ستعقد في إطار القمة الإفريقية الثالثة والثلاثين.

وسيلقى الرئيس اليوم كلمة أمام القمة يستعرض خلالها الإنجازات التى حققتها الرئاسة المصرية للاتحاد الافريقى، وما تم من اجتماعات إفريقية سواء فى مصر أو في دول القارة كما يعرض رؤية مصر فيما يخص خريطة الطريق الأفريقية التي جرى تدشينها خلال العام الماضي.
ومن المقرر أن تجرى غدا مراسم تسليم رئاسة الاتحاد الأفريقي من مصر إلى جنوب أفريقيا.

وشارك الرئيس السيسي اليوم في افتتاح قمة منتدى الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء بأديس أبابا، حيث ألقى كلمة أكد خلالها أن الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء تأسست على إرادة أفريقية خالصة تجسد مبدأنا الراسخ "الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية"، فهي تتمتع باستقلالية في عملها، ولا تخضع لتدخلات من داخل أو خارج القارة، الأمر الذي يؤكد العزيمة الصادقة لشعوب وقادة القارة بالدفع نحو عملية الإصلاح الذاتي وتعزيز قيم الديمقراطية، وسيادة القانون واحترام المواطن وحقوقه. 

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