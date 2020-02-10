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محافظ دمياط تزف بشرى للصيادين العائدين من اليمن ..فيديو

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:40 م
منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط
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هاني حسين
قالت منال عوض، محافظ دمياط، إننا نسعى إلى تلبية طلبات  الصيادين المصريين العائدين من اليمن.


وأضافت منال عوض، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، "أجريت لقاءً موسعًا مع الصيادين الذين طالبوا باستخراج جوازات السفر وبطاقات الرقم القومي وتصاريح الصيد؛ لأن تلك الأوراق تركوها في اليمن".


وتابعت منال عوض "تكفلت المحافظة بمصاريف استخراج جوازات السفر وبطاقات الرقم القومي، كما تم التقديم على تصاريح الصيد من الثروة السمكية، وسيستلمون جوازات السفر بعد 48 ساعة".

وأكملت منال عوض "ندرس صرف تعويضات للصيادين العائدين من اليمن بالتعاون مع المجتمع المدني"، مضيفة "نتواصل مع جهات مختلفة في الدولة لإعادة مركب الصيادين أو توفير مركب صيد بديلة لهم"، ونعمل على مشروع قانون لتوفير وسائل ومعدات داخل مراكب الصيادين لمنع تخطي حدود المياه الإقليمية".

والتقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط أمس، الأحد، الصيادين الذين تم إنهاء أزمة احتجازهم من قبل السلطات اليمنية؛ بعد دخولهم المياه الإقليمية، وذلك بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بسرعة اتخاذ الإجراءات للإفراج عنهم.

وأوضحت محافظ دمياط، أنه سيتم التنسيق مع مدير أمن المحافظة والجهات المعنية لاستخراج بدل فاقد لبطاقات الرقم القومي وجوازات السفر وجميع الأوراق الرسمية الخاصة بهم، وكذلك استخراج التصاريح التى يتم استخراجها من قبل هيئة الثروة السمكية، مضيفة أنه سيتم صرف التعويضات اللازمة لهم.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الأجهزة حرصت على تذليل العقبات وحل المشكلات التى تواجه الصيادين وتأمينهم من خلال توعيتهم بضرورة الالتزام بمعايير السلامة البحرية.

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