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تعليم

صعود جامعات سوهاج والمنوفية والوادي الجديد لتصفيات نهائي دوري المعلومات

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 06:14 م
أسبوع الجامعات الأول
أسبوع الجامعات الأول
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قســــم التعليم
انتهت منذ قليل فعاليات مسابقة دوري المعلومات التي تنظمها جامعة سوهاج ضمن فعاليات النشاط العلمي بأسبوع الجامعات الأول لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، في الفترة من ٨ حتي ١٤ فبراير الجارى بمشاركة ١٢ جامعة مصرية، صرح بذلك إسماعيل الظهري مدير عام رعاية الشباب المركزية.

وقال هاني بديوي مدير النشاط العلمي، أن المسابقة أقيمت بالقاعة الفرعية بمركز المؤتمرات الدولي بالمقر الجديد للجامعة، وذلك بمشاركه ١٠ أعضاء من هيئة التدريس من ١٠ جامعات وهم سوهاج، أسوان، طنطا، بني سويف، الوادي الجديد، السادات، أسيوط، المنوفية وجنوب الوادي، 

وقد أسفرت نتيجة المسابقة عن صعود جامعات سوهاج و المنوفية والوادي الجديد للتصفيات النهائية التي ستجري غدًا الأربعاء.

جدير بالذكر أن لجنة تحكيم المسابقه تضم كل من الدكتور رأفت الخطيب و الدكتور محمد اسماعيل الأساتذة بكلية العلوم.
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