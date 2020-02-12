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برلمان

برلمانية تطالب بحوافز للأسر الملتزمة بمعدلات الإنجاب

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 02:04 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
طالبت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الجهات المعنية بالحكومة بتشكيل لجنة دائمة لمواجهة الزيادة السكانية، وآثارها السلبية على التنمية.

وقالت النائبة في بيان لها، إن وصولنا إلى مائة مليون داخل مصر حدث كبير يعكس ارتفاع معدل الزيادة السكانية بشكل كبير، بما يؤثر بالسلب على مجهودات الدولة لتحقيق التنمية.

وأشارت إلى ضرورة توجيه الدعم لتكثيف وحشد جهود كافة الوزارات والجهات المعنية لمواجهة خطر الزيادة السكانية وبحث إجراءات في هذا الشأن.

وأكدت أن أولى خطوات مواجهة الزيادة السكانية هو استبيان أسبابها الحقيقية ومنها الزواج المبكر والعادات الريفية وفي الصعيد مما يتطلب معه حملات توعوية قوية وأيضا حوافز للأسر الملتزمة بالمعدلات المقبولة للإنجاب.
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