سعر غير متوقع لـ جمبسوت صبا مبارك فى حفل BVLGARI

صبا مبارك متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بمقطع فيديو كشف عن الإطلالة التى تألقت بها خلال مشاركتها فى حفل دار الأزياء العالمية BVLGARI الذى أُقيم فى أبو ظبى.

شاركت الفنانةمتابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بمقطع فيديو كشف عن الإطلالة التى تألقت بها خلال مشاركتها فى حفل دار الأزياء العالمية BVLGARI الذى أُقيم فى أبو ظبى.





صبا مبارك فى هذا الحفل بإطلالة عصرية جذابة، حيث ارتدت جمبسوت باللون الزيتى واتسم التصميم بأنه لا يحمل اى نقوشات،كما تميز بأكمامه الغير تقليدية، وكشف عن قوامها المثالى. تألقتفى هذا الحفل بإطلالة عصرية جذابة، حيث ارتدت جمبسوت باللون الزيتى واتسم التصميم بأنه لا يحمل اى نقوشات،كما تميز بأكمامه الغير تقليدية، وكشف عن قوامها المثالى.





صبا مبارك فى حفل BVLGARI توقيع NAFSIKA SKOURTI، فيما بلغت تكلفة التصميم 3380 درهم، أى ما يقرب من 14 ألف جنيه مصرى.

وقد حمل جبمسوتفى حفل BVLGARI توقيع NAFSIKA SKOURTI، فيما بلغت تكلفة التصميم 3380 درهم، أى ما يقرب من 14 ألف جنيه مصرى.





صبا مبارك الأنظار بمجموعة من المجوهرات الخلابة و الثمينة التى زادت من جمال طلتها، فيماوضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الالوان المتناسقة مع لون بشرتها، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة. ولفتتالأنظار بمجموعة من المجوهرات الخلابة و الثمينة التى زادت من جمال طلتها، فيماوضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الالوان المتناسقة مع لون بشرتها، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة.



