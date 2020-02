سعر غير متوقع لـ جمبسوت صبا مبارك فى حفل BVLGARI

View this post on Instagram

@bulgari تطلق مجموعة جنة المستوحاة من سحر نساء الشرق بالتعاون مع سمو الشيخة فاطمة بن زايد آل نهيان. A magical night at @louvreabudhabi With @Bulgari #HighJewelry #Jannah #FromRomeToAbuDhabi شكرا ♥️ @alaasamman_ @nafsikaskourti @jimmychoo