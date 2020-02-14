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مرأة

سعر غير متوقع لـ جمبسوت صبا مبارك فى حفل BVLGARI

الجمعة 14/فبراير/2020 - 10:33 ص
صبا مبارك
صبا مبارك
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة صبا مبارك متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بمقطع فيديو كشف عن الإطلالة التى تألقت بها خلال مشاركتها فى حفل دار الأزياء العالمية  BVLGARI الذى أُقيم  فى أبو ظبى.

تألقت صبا مبارك فى هذا الحفل بإطلالة عصرية جذابة، حيث ارتدت جمبسوت باللون الزيتى واتسم التصميم بأنه لا يحمل اى نقوشات،كما تميز بأكمامه الغير تقليدية، وكشف عن قوامها المثالى.

وقد حمل جبمسوت صبا مبارك فى حفل BVLGARI توقيع NAFSIKA SKOURTI، فيما بلغت تكلفة التصميم 3380 درهم، أى ما يقرب من 14 ألف جنيه مصرى.

ولفتت صبا مبارك الأنظار بمجموعة من المجوهرات الخلابة و الثمينة التى زادت من جمال طلتها، فيماوضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الالوان المتناسقة مع لون بشرتها، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة.

سعر غير متوقع لـ جمبسوت صبا مبارك فى حفل BVLGARI
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