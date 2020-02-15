تركيا تفرج عن إسرائيلية متهمة بالاتجار في الأعضاء البشرية

أفرجت السلطات التركية عن إسرائيلية كانت قد اعتقلتها في إسطنبول قبل نحو 5 أشهر، في إطار قضية تتعلق بالاتجار في الأعضاء البشرية.





وقالت إذاعة "كان" الإسرائيلية إن السلطات التركية أفرجت عن الماظة جشي (38 عاما)، وهي من سكان مدينة حيفا، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تعود المرأة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت.





ولفتت الإذاعة إلى أن هذه المواطنة مريضة كلى، وتم اعتقالها في إسطنبول، ضمن إطار تحقيق مع وسيط كان من المفروض أن يزودها بكلية.





ورحب رئيس القائمة المشتركة، النائب العربي في الكنيست أيمن عودة، بإطلاق سراح جشي، وهو سبق أن زار إسطنبول قبل عشرة أيام في مسعى لتأمين الإفراج عنها وعدد من الإسرائيليين العرب المسجونين في تركيا.