صدى البلد ينشر الصور الأولى لحريق السجل المدني بشبرا الخيمة.. شاهد

تواصل قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب فى السجل المدنى بشبرا الخيمة بجوار قسم اول حيث تم الدفع ب 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.



تلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق في السجل المدني المجاور لقسم اول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.



انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق ودفعت الحماية المدنية ب5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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