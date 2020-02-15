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رياضة

بعد الفوز بالسوبر الإفريقي.. وصول الفوج الأول من بعثة نادي الزمالك إلى مطار القاهرة بدون اللاعبين

السبت 15/فبراير/2020 - 06:23 م
لقطات من تتويج الزمالك
لقطات من تتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي
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القسم الرياضي
وصل الفوج الاول من بعثة نادي الزمالك لمطار القاهرة بعد الفوز على الترجي التونسي وتحقيق السوبر الإفريقي وذلك بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الغرافة بقطر.

وتضم بعثة نادي الزمالك للمهندس هانى زادة واللواء علاء مقلد عضوا المجلس والجهاز الفنى للفريق بقيادة باتريس كارتيرون والبعثة الاعلامية للفريق .

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة النادي الأهلي في مباراة السوبر المصري والتي تقام في الإمارات والمقرر لها الخميس القادم من شهر فبراير الجاري.

وكان نادي الزمالك قد وصل إلى البطولة الرابعة له من السوبر الإفريقي وذلك بعد تغلبه أمس على نادي الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ، في المباراة التي شهدت تفوق اللاعب المغربي أشرف بنشرقي وحصوله على رجل المباراة.
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