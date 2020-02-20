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فن

«لو الظروف هتسخف سقف اوعى توقف».. أغنية رامي جمال تجتاح السوشيال ميديا.. شاهد

الخميس 20/فبراير/2020 - 05:13 ص
رامي جمال
رامي جمال
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هاني حسين
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع أغنية المطرب رامي جمال «سقف»، التي حققت نجاحا كبيرا، وملايين المشاهدات على يوتيوب.

وحققت أغنية "سقف"، أكثر من 9 ملايين مشاهدة منذ طرحها عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة (نجوم ريكوردز) على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 10 فبراير الجاري. 

أغنية "سقف" لـ رامي جمال، من كلمات: مصطفي حسن، وألحان: بلال سرور، توزيع موسيقي: توما، ميكساج وديجيتال ماستر:  توما، جيتار: مصطفي اصلان، طبله: احمد العيادي. 

من جهة أخرى، أعلنت شركة "نجوم ريكورد" المنتجة لـ البوم انا لوحدي للفنان رامي جمال عن موعد طرح الالبوم كاملا، من خلال تغريدة نشرتها علي  صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي والتدوينات الصغيرة "تويتر".

وقالت شركة "نجوم ريكورد" من خلال التغريدة: انتظروا ألبوم رامي جمال بكرة علي قناتنا علي "اليوتيوب".
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