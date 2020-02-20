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الصحة الفلسطينية تؤكد خلو الضفة الغربية من أي إصابات بفيروس كورونا.. فيديو

الخميس 20/فبراير/2020 - 08:05 م
وزارة الصجة الفلسطينية
وزارة الصجة الفلسطينية
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم تقريرا تم إذاعته من فضائية روسيا اليوم وهي أن وزارة الصحة الفلسطينية أكدت خلو مناطق الضفة الغربية من أي حالات إصابة بفيروس كورونا.

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن فلسطين لا تزال خالية حتى اليوم من أي إصابة بفيروس كوفيد 19، الذي عُرف سابقاُ بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت وزيرة الصحة مي الكيلة أن طواقم الوزارة العاملة على معبر الكرامة وفي جميع المستشفيات والمراكز الحكومية على أتم الاستعداد للتعامل مع جميع الحالات المشتبه بإصابتها، وتم إجراء فحوصات للعديد من المرضى، وجميعها كانت سلبية، أي أنها خالية من الفيروس.

وأكدت الوزيرة الكيلة أن ما يشاع حول وجود إصابات بفيروس كوفيد 19 في مستشفى أريحا الحكومي أو أي مركز آخر للوزارة في الوطن، هي شائعات لا أساس لها من الصحة.


وأشار مدير عام الرعاية الصحية الأولية كمال الشخرة إلى أن الطواقم الطبية تتبع بروتوكولات خاصة وفق توصيات منظمة الصحة العالمية للتعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس، وأن هناك معاملة خاصة للقادمين من الصين أو من بعض الدول التي انتشر فيها الفيروس، وذلك للحفاظ على سلامتهم، والحد من انتشار المرض.
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