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رياضة

ميدو: الزمالك لديه فريق كبير وشخصية عظيمة

الخميس 20/فبراير/2020 - 09:49 م
أحمد حسام ميدو
أحمد حسام "ميدو"
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محمد رشاد
أكد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفريق الأبيض يمتلك لاعبين بشخصية وصفها بـ"العظيمة" بسبب عدم تأثرهم بالتتويج بكأس السوبر الأفريقي.

وأشار ميدو في تصريحات عبر قناة أبو ظبي الرياضية، إلى أن المواجهة المقبلة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري لن تكون سهلة.

وقال ميدو: "الزمالك لديه فريق كبير وشخصية عظيمة، تحدثنا من قبل أن الفوز بالسوبر الأفريقي قد يؤدي إلى غرور اللاعبين والهزيمة أمام الأهلي، لكن الأمور كانت رائعة".

واختتم: "الزمالك لديه مباراة بعد أربعة أيام ضد الأهلي، ولن تكون سهلة، لكن من الرائع أن الاحتفالات بالسوبر الأفريقي لم تؤثر على لاعبي الزمالك".

ونجح الزمالك في التتويج بكأس السوبر المصري عن الموسم الماضي بعدما تفوق على الأهلي بركلات الترجيح، اليوم الخميس، في الإمارات.
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