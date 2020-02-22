يتزوج من حبيبة عمره قبل أن يخطفه الموت بالسرطان.. شاهد

في مشهد اختلطت فيه دموع الفرح والحزن بأعين عروسين، في حفل زفافهما، بسبب ان العريس سيفارق الحياة، بعد أن اخبره الاطباء بانه أمامه عدة أشهر للعيش لإصابته بمرض سرطان قاتل.





وقرر العريس آلان بيرش ، 37 عامًا ، الزواج من حبيبته التي دامت قصت حبهما لاكثر من 12 عاما، بعد ان علم بانه لديه ثلاثة إلى تسعة أشهر للحياة بعد تشخيص إصابته بنوع من سرطان الفم قبل أكثر من عام.





وعقد العريس ، قرانه مع عروسته ديبي ماكدونو في حفل زفاف عاطفي أمام أكثر من 150 شخصًا ، في مدينة موريتون البريطانية، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل" البريطانية.



