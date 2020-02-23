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أخبار العالم

كوريا الجنوبية تعلن عن ارتفاع كبير في الإصابة بـ فيروس كورونا

الأحد 23/فبراير/2020 - 04:07 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت كوريا الجنوبية عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد، وسجلت السلطات وفاة 4 حالات ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

وبحسب وكالة "بلومبرج"، سجلت كوريا الجنوبية ارتفاع عدد الإصابات بواقع 123 حالة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 556 حالة.

وطالب رئيس الوزراء، المواطنين بالتوقف عن الأنشطة الدينية الجماعية بعد تقارير ربطت بين مجموعة دينية وعدد من حالات الإصابة بالفيروس.

كانت الصين أعلنت تسجيل 630 إصابة جديدة في إقليم هوبي، بؤرة انطلاق الفيروس، مضيفة أنها سجلت 96 حالة وفاة جديدة بالفيروس في الإقليم، وارتفع بذلك إجمالي عدد وفيات كورونا في هوبي إلى 2346.

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