وزير الخارجية الأمريكي يطالب رئيس وزراء العراق بانتخابات مبكرة

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الإثنين، رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد علاوي، الى ضرورة تلبية مطالب المتظاهرين العراقيين ، وإنهاء العنف في البلاد.





وكتب بومبيو في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "سعيد للحديث مع محمد علاوي، رئيس وزراء العراق الجديد، رحبت بوعده بإجراء انتخابات مبكرة".





وأضاف: "أكدت من جديد على التزامنا تجاه العراق، وحثيت على إنهاء العنف، وطالبته بالمساءلة واتخاذ إجراءات عاجلة لتلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين ".





وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر أمنية وطبية عراقية، أن قوات الأمن قتلت شخصا وأصابت 7 آخرين، أمس الأحد، في اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.





وتتواصل التظاهرات في العاصمة العراقية بغداد، حيث وصل عدد قتلى التظاهرات التي اندلعت في أكتوبر إلى نحو 500 شخص.