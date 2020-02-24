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أخبار العالم

161 حالة جديدة.. ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

الإثنين 24/فبراير/2020 - 03:51 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، إلى 763 حالة، وذلك عقب إصابة 161 حالة جديدة بالفيروس. 

ورفعت كوريا الجنوبية حالة التأهب القصوى للدرجة الرابعة "الحمراء" لمواجهة فيروس كوفيد19، بعدما وصلت حالات العدوى إلى أعلى مستوياتها أمس الأحد. 

وترتبط أكثر من نصف الحالات الجديدة بكنيسة في مدينة دايجو بجنوب شرق البلاد بعدما تسببت امرأة عمرها 61 عامًا، تُعرف باسم "المريضة 31" في العدوى الأسبوع الماضي.

 لم يكن لدى المرأة سجل حديث في السفر إلى الخارج، وهذا ما عقد الأمور. 

وقال الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن، إن الحكومة رفعت حالة التأهب في البلاد لمواجهة المرض القاتل، إلى درجة الرابعة الحمراء في محاولة لاحتواء الزيادة في حالات الإصابة الجديدة.

وقالت وزارة الصحة إن مستوى التأهب يمكّن الحكومة أيضًا من منع الأنشطة العامة بالقوة والأمر بالإغلاق المؤقت للمدارس.

 كما ذكرت الوزارة أن رئيس الوزراء تشونج سي كيون سيتولى اتخاذ القرارات السياسية المتعلقة بتفشي الفيروس، وهي المرة الأولى التي يتدخل فيها رئيس الوزراء بهذه الطريقة.
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