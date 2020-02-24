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رياضة

تأكد غياب مصطفى طيارة عن المصري لأسبوعين

الإثنين 24/فبراير/2020 - 11:03 م
صدى البلد
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نور عادل - محمد الغزاوي
تأكد غياب مصطفى طيارة ظهير أيمن الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن تدريبات الفريق لأسبوعين على الأقل بعد وضع قدمه في الجبس مساء اليوم إثر إصابته بقطع جزئي في الوتر الخاص لعضلة الشظية خلال مران الفريق مساء اليوم بمعسكره المغلق بالإسماعيلية.

وتم نقل اللاعب فورا إلى أحد المراكز الطبية المتخصصة في إجراء الأشعة التشخيصية التي أكدت إصابة اللاعب التي تستلزم وضع قدم اللاعب في جبيرة من الجبس لأسبوعين على الأقل.

ويخضع اللاعب بعدها لفحوصات طبية من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور شادي السعدني ليتحدد على إثرها طبيعة البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له اللاعب قبل عودته للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.
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