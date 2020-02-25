محافظ الشرقية يطالب الشباب بتسليط الضوء على ما تقدمه الدولة من مشروعات قومية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية تنظيم لقاءات ومؤتمرات شبابية لفتح قنوات إتصال حقيقية بين الدولة والشباب تضمن تبادل الرؤى والتوجهات بشكل حقيقي واستعراض المشكلات والقضايا التي تحظى بأولوية لدى جميع فئات الشعب وإتاحة الفرصة لعرض مقترحاتهم ومبادراتهم من أجل الوصول لرؤية مشتركة بين الدولة والشباب.





جاء ذلك خلال لقائه الثاني بأعضاء برلمان الشباب والذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة ، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي و المهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ وذلك بمكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق .





أكد محافظ الشرقية على ضرورة رفع الوعي المجتمعي لدى النشئ الصغير و الشباب للمشاركة في بناء و تنمية المجتمع و تكوين رؤية حقيقية لتغيير الواقع إلى الأفضل ، مؤكدًا أن الشباب يمثل ركيزة أساسية لتقدم المجتمع ورقيه فهم طاقة فاعلة يجب إستغلالها للمشاركة في عملية التنمية و البناء للنهوض بمصرنا الجديدة التي نحلم بها.





وقال المحافظ أنه منذ قدومي محافظا للشرقية قمت بتشكيل فريق عمل لإعداد خطة إستراتيجية واضحة للمحافظة ( 2019 / 2023 ) تحت شعار عقول مستنيرة و أيد ماهرة موضح بها كافة الإحتياجات الفعلية لكل قطاع خدمي وتنموي للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة ، لافتًا إلي أنها انه تمثل كتالوج و بوصلة أداء لإستكمال مسيرة التنمية والبناء للمرحلة القادمة.





أوضح محافظ الشرقية أنه يولي إهتماما كبيرا بقطاعي التعليم والصحة بإعتبارهما العمود الفقري لإحداث طفرة حقيقية في المجتمع ، مؤكدا أن تطوير منظومة التعليم تتطلب تطوير طرق التدريس و المقررات الدراسية و إيجاد بيئة تعليمية مناسبة و الأخذ بالتكنولوجيا الحديثة للوصول لتعليم جيد.





اختتمت فاعليات مؤتمر الشباب الثاني بفقرة " إسأل المحافظ " ليقوم محافظ الشرقية بالرد على أسئلة واستفسارات الشباب ليؤكد محافظ الشرقية أن المحافظة شهدت في الفترة من 1 سبتمبر 2018 حتى يناير 2020 الإنتهاء من تنفيذ 146 مشروع في قطاعات (التعليم - الصحة - الشباب - الإسكان - الطرق - الكهرباء - مياه الشرب - الصرف الصحي) بتكلفة مالية تخطت الـ 2 مليار جنيه.





طالب المحافظ الشباب بتسليط الضوء على تقدمه الدولة من إنجازات حقيقية ومشروعات قومية لإرسال رسالة طمانينة للمجتمع بأن الوطن يسير بخطى ثابتة للأمام داعيا الجميع للتكاتف.

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